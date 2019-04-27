台積電開放創新平台聯盟 增新成員

2019-04-27 01:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



台積電於26日宣布，擴大開放創新平台（OIP）雲端聯盟，明

導國際（Mentor）也加入成為聯盟生力軍。台積電指出，Mentor已成功通過該公司認證，成為雲端聯盟的新成員，其於雲端保護矽智財的程序皆符合台積電的標準。

台積電技術發展副總侯永清表示，自從該公司於六個月前成立雲端聯盟，已經看到越來越多的晶片設計業者採用雲端解決方案，看到不同規模的客戶在利用台積電先進製程進行設計時，藉由雲端運算來提高生產力。目前已有客戶採用雲端聯盟的解決方案完成7奈米產品設計定案。台積電也利用雲端來進行5奈米開發，以更快速地提供記憶體、標準元件庫及電子設計自動化設計基礎架構給客戶。

前述聯盟創始成員還包括亞馬遜雲端服務（AWS）、益華國際電腦科技（Cadence）、微軟 Azure以及新思科技（Synopsys）等，這拓展了該公司開放創新平台生態系統的規模。

此外，台積電也驗證了 Mentor Calibre實體驗證電子設計自動化解決方案，能有效地藉由雲端運算的擴展性，加速完成晶片實體驗證。

透過 Mentor、Microsoft Azure及台積電的共同合作，台積電5奈米的測試晶片得以在4個小時之內快速完成實體驗證，歸功於Calibre 上雲端後提高生產力的成果。

Cadence CloudBurstTM 平台則是另一個新的雲端聯盟解決方案，CloudBurst 平台支援台積電VDE 虛擬設計環境，客戶能按照產品設計的實際需求，自行選擇關鍵的晶片設計步驟上雲端。客戶在準備就緒的AWS或 Microsoft Azure 混合雲環境中使用預先載入的Cadence 設計工具，藉由大量雲端運算能力提高生產力。此平台降低了採用雲端的進入門檻，成功支援台積電客戶7奈米技術產品設計定案。