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誠美材改選／過了這關 還有三場硬戰

2019-04-27 01:18經濟日報 記者 蔡銘仁劉芳妙

誠美材經營權之爭昨天告一段落，但即使跨過了第一關，接下來還有三場硬戰要打。包括4月29日前要完成去年財報重編；銀行團債務協商尚未有結果；前兩者更直接牽動重要戰略基地、中國大陸的孫公司昆山奇美經營權。

會計師針對誠美材去年年報出具保留意見、和繼續經營有關的重大不確定性查核報告，誠美材被打入全額交割，如果無法在29日前交出重編財報，更可能下市，股東臨時會時有不少股東提出疑問。誠美材財務長連巍鐘表示，正在和會計師配合重編財報相關事項，新任董事長會在4月29日前召開董事會通過財報。

誠美材財報出問題導致連環爆，經營權之爭的關鍵在於昆山奇美的掌握權。昆山奇美引進日東電工技術授權，建立全球最大的2.5米超幅寬產線，最大股東為杭州錦江集團持股51%，誠美材持股49%，新產線預計第4季試產，搶攻中國大尺寸電視商機。大陸面板產能持續開出，對於偏光板需求轉趨吃緊下，台灣也積極要貨，讓昆山奇美身價鍍金。

昆山奇美今年首季繳出合併營收40.24億元、年增61%的成績。但台灣誠美材「內亂」，讓大陸合資股東杭州錦江集團出手，表示若紛爭不解，將行使對昆山奇美經營權。

偏光板是重資本支出的產業，新產線開出在即，資金需求更為強烈，誠美材卻無法動用銀行額度，僅能以現金購料及還債，資金出現缺口，被迫申請債務協商。誠美材希望董事會全面改選後可說服銀行團，加速債務協商進展，銀行團也抱持審慎樂觀態度。重編財報、銀行協商、大陸孫公司經營權是何昭陽三大硬仗。

財報經營權
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