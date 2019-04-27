誠美材改選 公司派大勝

2019-04-27 01:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台南報導



誠美材董事長何昭陽 （聯合報系資料庫） 分享 facebook 誠美材昨（26）日召開股東臨時會改選七席董事。以誠美材董事長何昭陽為首的「公司派」，拿下六席勝出，群創取得一席董事。歷經103天的經營權糾紛，總算撥雲見日。公司派壓倒性勝出，何昭陽直呼「相當意外」。

何昭陽也感謝群創願意進場，「群創是公司的大股東、大客戶，相信雙方合作，對公司是好事。」

誠美材今年1月中旬爆發副董事長葉美麗違法將董事長何昭陽解任，經營權之爭開打。今年3月獨立董事劉韋廷聲請召開股臨會改選董事，何昭陽為主的公司派提滿七席，群創代表的市場派提四席。昨天有4萬多股東票數參與，出席率達64%。

選舉結果，何昭陽獲得最高票，群創僅有副總經理楊弘文當選董事。董事會隨後決議何昭陽續任董事長兼代理總經理。

何昭陽昨天坦言「意外且感動」。原先預期能拿四至五席就不錯，但不少大股東最後一刻趕來支持，有股東甚至比他還早到公司、親自來投票，加上小股東相助，讓何昭陽帶領的公司派持續獲得經營權。

何昭陽表示，經過這次事件，公司記取教訓，內部控管要再加強，股東們的支持讓他感受責任重大。

群創持有誠美材6.72%股權，又有鴻海集團相挺，提出二董二獨董參選，原本被市場預期可順利取得過半董事，但公司派卻上演逆轉勝。業界分析，除了何昭陽本身聲望外，公司派獨董參選人陳彥松功不可沒。陳彥松先後擔任過群創、奇美電財務長，與何昭陽曾是工作夥伴，財務專業能力強，此次作為何昭陽的左右手，協助遊說重要大股東，攜手找外資支持，是勝出重點。

何昭陽說，今年看好偏光片前景，整個產業正向發展，需求仍舊強勁。新團隊包括律師、會計師、財務專業人士，有利於建立審計委員會，未來經營會更加多元穩健。