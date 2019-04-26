宣德總經理 由蔡鎮隆接任

2019-04-26 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



連接器廠宣德今（26）日公告，該公司董事會通過總經理異動案，由宣德董事長蔡鎮隆接任總經理一職，原總經理陳立生因為職務調整而異動。