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羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

宣德總經理 由蔡鎮隆接任

2019-04-26 21:14經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

連接器宣德今（26）日公告，該公司董事會通過總經理異動案，由宣德董事長蔡鎮隆接任總經理一職，原總經理陳立生因為職務調整而異動。

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