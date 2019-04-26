網家獲2019幸福企業獎 本土電商唯一入選

2019-04-26 19:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）受到國人的青睞及肯定，經過上百企業激烈競爭票選，網家，脫穎而出，入選「電腦／消費性電子」類別的幸福企業，今（26）日宣布榮獲「2019幸福企業獎」，也是唯一入選的本土電商企業。

網家表示，為打造讓員工樂於工作的友善職場，秉持「Everyday Reliable」的精神，持續提供完善的工作環境，讓每位員工發揮專才及價值，並持續凝聚企業內部向心力，致力讓員工感受到溫暖，並傳遞至全台灣。

網家執行長蔡凱文表示，電商產業發展快速，近五年來公司新增超過600位伙伴加入，一起為全台消費者提供快速穩定又便利的服務，「我們相信，電子商務是傳遞幸福的行業，透過公司內部持續建立各項優質福利、發揮才能的工作內容，提供有溫度、可被信賴的工作氛圍，讓員工自發性地向外拓展企業精神，讓幸福感不僅流動於公司內部，也能讓幸福隨著包裹的配送，傳遞到台灣各個角落。」

再過兩個月就是大專院校畢業季，網家將擴大徵才，釋出多元種類職缺，包含社群企劃、產品企劃、行銷企劃、網站企劃、網路廣告行銷、跨境招商以及IT相關等職缺，廣納人才不設限。此外，針對在學學生亦提供長、短期實習機會，甚至有機會參與海外進行實習計畫。