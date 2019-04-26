親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

求神問鬼只為財：島民性格中的「發財」基因

網家獲2019幸福企業獎 本土電商唯一入選

2019-04-26 19:46經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

網路家庭（8044）受到國人的青睞及肯定，經過上百企業激烈競爭票選，網家，脫穎而出，入選「電腦／消費性電子」類別的幸福企業，今（26）日宣布榮獲「2019幸福企業獎」，也是唯一入選的本土電商企業。

網家表示，為打造讓員工樂於工作的友善職場，秉持「Everyday Reliable」的精神，持續提供完善的工作環境，讓每位員工發揮專才及價值，並持續凝聚企業內部向心力，致力讓員工感受到溫暖，並傳遞至全台灣。

網家執行長蔡凱文表示，電商產業發展快速，近五年來公司新增超過600位伙伴加入，一起為全台消費者提供快速穩定又便利的服務，「我們相信，電子商務是傳遞幸福的行業，透過公司內部持續建立各項優質福利、發揮才能的工作內容，提供有溫度、可被信賴的工作氛圍，讓員工自發性地向外拓展企業精神，讓幸福感不僅流動於公司內部，也能讓幸福隨著包裹的配送，傳遞到台灣各個角落。」

再過兩個月就是大專院校畢業季，網家將擴大徵才，釋出多元種類職缺，包含社群企劃、產品企劃、行銷企劃、網站企劃、網路廣告行銷、跨境招商以及IT相關等職缺，廣納人才不設限。此外，針對在學學生亦提供長、短期實習機會，甚至有機會參與海外進行實習計畫。

網家表示，2019年將持續啟動徵才計畫，求職者除了可於人力銀行網站瀏覽完整職缺資訊，亦可追蹤PChome24h購物Facebook、PChome24h Instagram等社群平台以及專業社群網站Linkendin，接收最新的職缺資訊。

網家宣布將擴大徵才，電商人才需求無上限。圖／網家提供
網家宣布將擴大徵才，電商人才需求無上限。圖／網家提供
分享
網家榮獲「2019幸福企業獎」為本土電商幸福企業首選。圖／網家提供
網家榮獲「2019幸福企業獎」為本土電商幸福企業首選。圖／網家提供
分享

網家電商
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

2019微軟教育高峰論壇在高雄 韓國瑜盼扎根下一代教育

2019-04-26 15:26

特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容

2019-04-26 15:11

台灣之星5G備戰 170億銀彈上膛

2019-04-26 14:41

國際區塊鏈登場 柯P：DLT是重要新興技術

2019-04-26 14:41

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線

2019-04-26 11:03

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

遠傳friDay 強打鐵粉經濟

2019-04-26 02:32

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

明泰搶攻車用雷達市場 看好5G車聯網

2019-04-25 20:14

杜拜WETEX 2019來台招商 茂迪等20多家業者爭取商機

2019-04-25 19:53

5G釋照勢在必得 台灣之星準備170億銀彈

2019-04-25 18:38

瞄準電商戰場 遠傳打造鐵粉經濟

2019-04-25 17:19

M17今年拚直播營收百億 IPO沒有時間表

2019-04-25 16:04

《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11

群翊拓國際市場 看好車用電子是下個蘋果產業鏈

2019-04-25 15:00

名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起

2019-04-24 01:50
看更多

熱門文章

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

神祕電子廠回流 投資500億

2019-04-25 23:30

日盛金殖利率6.6% 冠金控

2019-04-26 02:53

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20

金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21

長榮航空服 5月13日罷工投票

2019-04-26 01:55

國庫瘦了 綜所稅收大減500億

2019-04-25 23:48

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

綜所稅今年少收500億 近五年低點

2019-04-26 01:55

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03

立院三讀勞退條例 1.5萬永久居留者適用勞退新制

2019-04-26 12:25

微軟財報亮眼 廣達、緯穎沾光

2019-04-25 20:56

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10

離岸風電 進入「區塊開發」

2019-04-26 02:06

一銀前總座換跑道 鄭美玲將掌第一金人壽

2019-04-26 02:53

長榮航罷工 學者：民眾不一定埋單

2019-04-26 01:55

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

中租動能強 Q1大賺35億

2019-04-26 02:53

外幣投資型保單 大衰退

2019-04-26 02:53

保險業接軌IFRS 17 要趁早

2019-04-25 23:19

綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33

國壽續接學生團體保險 保費仍為每人525元

2019-04-26 15:45

南山人壽新系統出包 金管會：過渡期新舊並行

2019-04-25 22:31

台積電3奈米製程研發中心預定地 寶山用地環評還需補件

2019-04-26 16:56

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

星展銀 促鬆綁企業線上開戶

2019-04-26 02:53

百億投資 居民反彈…台電董座赴台南 拚鹽灘地種電

2019-04-25 23:45

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

海外資金返台 銀行、建商看到新商機

2019-04-25 23:30

挺開放銀行 推API平台串接

2019-04-26 02:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top