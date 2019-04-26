親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

求神問鬼只為財：島民性格中的「發財」基因

燦坤Apple Shop第二代AirPods開賣 買就送矽膠保護套

2019-04-26 19:40經濟日報 記者張義宮╱即時報導

3C通路龍頭燦坤（2430） 宣布26日起全台燦坤96家Apple Shop開賣第二代AirPods，現貨限量供應。第二代AirPods搭配充電殼，會員價5,290元，買就加送市價499元矽膠保護套。

燦坤表示，可以加購價399元獲得1,080元無線充電殼，以更超值的價格就能享有無線充電的便利性。同時針對第一代AirPods也有優惠活動，會員價5,290元再送總市價 1,500元的配件雙好禮。隨著蘋果(Apple)不再配置3.5mm耳機孔，於2016年推出第一代AirPods後，儼然成為燦坤最暢銷的無線藍牙耳機，不僅銷量與同期相比有二倍增長，尤其每當新iPhone開賣當月銷量更會逾5千組。

消費者近三分之一在購買新iPhone的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者則有1成會搭購AirPods，也因此更加看好第二代AirPods的銷售成績。

燦坤強調，隨著母親節倒數，買氣持續增溫，最熱銷的蘋果商品前三名分別為Apple Watch、iPad 、iPhone，其中Apple Watch Series 4 最大特色為新增跌倒通知、低心率警示等功能，讓Apple Watch 從原運動健身跨入居家照護應用，促使更多消費者購買Apple Watch給媽媽使用。

看好即將到來的母親節，燦坤也針對Apple Watch Series 4全系列送市價 1290元iBRIDGE 15.6吋商務休閒文青包；iPhone全系列滿萬現折520元，加購保護貼+保護殼再折520元；iPad全系列，送總價值千元的指定保護貼+保護套。

如購買Apple Watch Series 4 GPS版40公釐金色鋁金屬錶殼搭配粉沙色運動型錶帶，會員價12,900元。送市價899元iBRIDGE 15.6吋商務休閒文青包；iPhone XR 64GB 紅色，市價 26,900元，滿萬現折520元會員價25,860元。

燦坤Apple Shop第二代AirPods開賣，買就送矽膠保護套。(圖：燦坤提...
燦坤Apple Shop第二代AirPods開賣，買就送矽膠保護套。(圖：燦坤提供)
分享

Apple4GApple Watch
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

2019微軟教育高峰論壇在高雄 韓國瑜盼扎根下一代教育

2019-04-26 15:26

特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容

2019-04-26 15:11

台灣之星5G備戰 170億銀彈上膛

2019-04-26 14:41

國際區塊鏈登場 柯P：DLT是重要新興技術

2019-04-26 14:41

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線

2019-04-26 11:03

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

遠傳friDay 強打鐵粉經濟

2019-04-26 02:32

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

明泰搶攻車用雷達市場 看好5G車聯網

2019-04-25 20:14

杜拜WETEX 2019來台招商 茂迪等20多家業者爭取商機

2019-04-25 19:53

5G釋照勢在必得 台灣之星準備170億銀彈

2019-04-25 18:38

瞄準電商戰場 遠傳打造鐵粉經濟

2019-04-25 17:19

M17今年拚直播營收百億 IPO沒有時間表

2019-04-25 16:04

《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11

群翊拓國際市場 看好車用電子是下個蘋果產業鏈

2019-04-25 15:00

名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起

2019-04-24 01:50
看更多

熱門文章

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

神祕電子廠回流 投資500億

2019-04-25 23:30

日盛金殖利率6.6% 冠金控

2019-04-26 02:53

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20

金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21

長榮航空服 5月13日罷工投票

2019-04-26 01:55

國庫瘦了 綜所稅收大減500億

2019-04-25 23:48

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

綜所稅今年少收500億 近五年低點

2019-04-26 01:55

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03

立院三讀勞退條例 1.5萬永久居留者適用勞退新制

2019-04-26 12:25

微軟財報亮眼 廣達、緯穎沾光

2019-04-25 20:56

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10

離岸風電 進入「區塊開發」

2019-04-26 02:06

一銀前總座換跑道 鄭美玲將掌第一金人壽

2019-04-26 02:53

長榮航罷工 學者：民眾不一定埋單

2019-04-26 01:55

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

中租動能強 Q1大賺35億

2019-04-26 02:53

外幣投資型保單 大衰退

2019-04-26 02:53

保險業接軌IFRS 17 要趁早

2019-04-25 23:19

綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33

國壽續接學生團體保險 保費仍為每人525元

2019-04-26 15:45

南山人壽新系統出包 金管會：過渡期新舊並行

2019-04-25 22:31

台積電3奈米製程研發中心預定地 寶山用地環評還需補件

2019-04-26 16:56

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

星展銀 促鬆綁企業線上開戶

2019-04-26 02:53

百億投資 居民反彈…台電董座赴台南 拚鹽灘地種電

2019-04-25 23:45

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

海外資金返台 銀行、建商看到新商機

2019-04-25 23:30

挺開放銀行 推API平台串接

2019-04-26 02:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top