燦坤Apple Shop第二代AirPods開賣 買就送矽膠保護套

2019-04-26 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路龍頭燦坤（2430） 宣布26日起全台燦坤96家Apple Shop開賣第二代AirPods，現貨限量供應。第二代AirPods搭配充電殼，會員價5,290元，買就加送市價499元矽膠保護套。

燦坤表示，可以加購價399元獲得1,080元無線充電殼，以更超值的價格就能享有無線充電的便利性。同時針對第一代AirPods也有優惠活動，會員價5,290元再送總市價 1,500元的配件雙好禮。隨著蘋果(Apple)不再配置3.5mm耳機孔，於2016年推出第一代AirPods後，儼然成為燦坤最暢銷的無線藍牙耳機，不僅銷量與同期相比有二倍增長，尤其每當新iPhone開賣當月銷量更會逾5千組。

消費者近三分之一在購買新iPhone的同時會搭購AirPods；而購買Apple Watch的消費者則有1成會搭購AirPods，也因此更加看好第二代AirPods的銷售成績。

燦坤強調，隨著母親節倒數，買氣持續增溫，最熱銷的蘋果商品前三名分別為Apple Watch、iPad 、iPhone，其中Apple Watch Series 4 最大特色為新增跌倒通知、低心率警示等功能，讓Apple Watch 從原運動健身跨入居家照護應用，促使更多消費者購買Apple Watch給媽媽使用。

看好即將到來的母親節，燦坤也針對Apple Watch Series 4全系列送市價 1290元iBRIDGE 15.6吋商務休閒文青包；iPhone全系列滿萬現折520元，加購保護貼+保護殼再折520元；iPad全系列，送總價值千元的指定保護貼+保護套。