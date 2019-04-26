宏達電新一代區塊鏈手機 可望下半年亮相

2019-04-26 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）區塊鏈長陳信生今（26）日表示，第一代區塊鏈手機EXODUS 1銷售成績符合預期，新一代的區塊鏈手機會結合更多區塊鏈應用程式，預計下半年公布；宏達電新加入的區塊鏈創投基金，也將持續鎖定開發讓個人數位資產更安全技術的新創公司。

陳信生表示，從1900年到2000年可以存活百年的公司，是因為掌握了石油資源，數據就是未來的石油。從近來大型社群網站個資外洩引起重視，可以看出消費者將日漸意識個人數位資產的價值。宏達電提供區塊鏈的技術架構及平台，希望吸引更多開發者開發相關應用。包括消費者在手機常使用的即時通訊、瀏覽器、搜尋引擎等，希望有更多去中心化的應用程式。

宏達電去年底推出區塊鏈手機EXODUS 1，從初期僅能使用虛擬貨幣購買，今年已可用實體貨幣購買。陳信生指出，EXODUS 1銷售符合預期，也受到比特幣和乙太坊技術族群認可，並投入相關應用程式的開發；預計下半年公布新一代的區塊鏈手機，至於何時開賣還不確定。宏達電希望消費者能在不侵犯個人數位資產下，仍能享有現在透過AI分析的各種服務，因此需要與更多第三方開發者合作。