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宏達電新一代區塊鏈手機 可望下半年亮相

2019-04-26 18:40經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

宏達電（2498）區塊鏈長陳信生今（26）日表示，第一代區塊鏈手機EXODUS 1銷售成績符合預期，新一代的區塊鏈手機會結合更多區塊鏈應用程式，預計下半年公布；宏達電新加入的區塊鏈創投基金，也將持續鎖定開發讓個人數位資產更安全技術的新創公司。

陳信生表示，從1900年到2000年可以存活百年的公司，是因為掌握了石油資源，數據就是未來的石油。從近來大型社群網站個資外洩引起重視，可以看出消費者將日漸意識個人數位資產的價值。宏達電提供區塊鏈的技術架構及平台，希望吸引更多開發者開發相關應用。包括消費者在手機常使用的即時通訊、瀏覽器、搜尋引擎等，希望有更多去中心化的應用程式。

宏達電去年底推出區塊鏈手機EXODUS 1，從初期僅能使用虛擬貨幣購買，今年已可用實體貨幣購買。陳信生指出，EXODUS 1銷售符合預期，也受到比特幣和乙太坊技術族群認可，並投入相關應用程式的開發；預計下半年公布新一代的區塊鏈手機，至於何時開賣還不確定。宏達電希望消費者能在不侵犯個人數位資產下，仍能享有現在透過AI分析的各種服務，因此需要與更多第三方開發者合作。

陳信生認為，消費者應該先擁有個人的數位資產（如網路身分識別、瀏覽紀錄等），再決定將自己的資訊賣給那些廣告公司或企業主，藉此獲得想要產品的訊息；而不是由擁有大數據的大型科技公司，分析消費者的行為後，決定賣什麼產品給消費者。此時就需運用區塊鏈技術架構，讓消費者擁有個人密鑰，以即時通訊來說，輸入密鑰後，只有通訊雙方的點對點傳輸，不會上到雲端或伺服器。

宏達電區塊鏈手機。宏達電／提供
宏達電區塊鏈手機。宏達電／提供
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