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台積電3奈米製程研發中心預定地 寶山用地環評還需補件

2019-04-26 16:56經濟日報 記者曹逸雯╱即時報導

環保署今（26）日召開「新竹科學工業園區寶山用地擴建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，這項關係著台積電先進製程3奈米建廠及研發中心用地的環評審查結果，因仍有區域逕流、排水之水理計算、溫室氣體減量、交通評估、文化資產以及開發建築相關適法性等有待釐清，因此請開發單位竹科管理局在7月31日前補正資料後再審。

專案小組2月會議時請開發單位針對斷層活動歷史紀錄、交通評估、再生水、再生能源長期規劃等問題補件後再審。

竹科管理局今日表示，擴建計畫位於新城斷層下盤，並非主要變形側，經判岩心並未發現明顯斷層泥、斷層角礫、斷層錯動以及地層剪劣等跡象，地質剖面分析也未發現地層錯動跡象，因此研判基地近期內並無因斷層錯動造成地層高低差與位移的跡象，且事業專區距離剪劣帶位置約106公尺，超過活動斷層相關法規50公尺的限制。

管理局指出，寶山用地在強化耐震設計上已提高設計地震力較現行法規提高57%，專區進駐廠商結構也會採用高效能油壓阻尼器，最高可達30%減震效果，可降低對製程及建築物的地震危害。

有關交通改善期程部分，管理局表示，目前新竹園區有13萬就業人數，上下班時間主要聯外道路確實交通壅塞，改善方式將從增設聯外道路及拓寬或調撥聯外道路外，也以提升大眾運輸方式著手。

有關再生水的評估，管理局引水利署推估到2031年新竹地區每日需水量64萬噸，而供水能力則達每日67萬噸，供水無虞，同時也會加強源頭回收，進駐廠商在營運期間製程用水回收率達85%，未來水利署如推動系統再生水，將配合政策要求進駐廠商使用平均用水量20%的再生水，目前初步規畫是以換水方式進行。

再生能源部分，管理局也將要求廠商每年取得實際用電量20%的再生能源，目前也是以直接向再生能源廠商購買再生能源電力、憑證為優先方案。

再生能源竹科
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