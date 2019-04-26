郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘今（26）日前往新竹參訪眷村博物館，被一架老電視深深吸引，回想從中國海專畢業後，拿著母親標會來的10萬元借款，從黑白電視的旋轉鈕製造起家，到後來創造鴻海的過程；他同時也表示，眷村克勤、克儉與克難的精神，和他創業時物力維艱的過程不謀而合。

郭台銘今日到新竹市參觀眷村博物館，且探訪曾參與823砲戰的百歲老將軍鄭立軍賢伉儷，郭台銘重申「和平」、「安定」、「經濟」、「未來」的競選主軸，強調積極開源、把餅做大，才能不分階層、不分族群，讓人民都有好日子過，讓國家能安定發展。

他表示，國軍不僅捍衛台海，更在兩岸情勢緩和後，為台灣高科技領域奠基，新竹是眷村的發源地，全台灣第一個眷村就在這裡，許多來自部隊的資通訊軍種與工程人員，也深深影響竹科的發展，唯有和平，才能專心發展經濟，好的經濟才能為年輕人創造未來。

郭台銘在參訪眷村博物館時，先是被其中一架老電視深深吸引，回想起自己的創業過程；另外，更在參訪時巧遇到博物館拍攝大學畢業照的年輕學子，郭台銘談到，從他們的身上，「我看到屬於我這一代人的責任，郭台銘一定會帶給國人一個和平安定的未來」。

在參訪之後，郭台銘則是去探訪前任建漢董事長，現任鴻海集團美國投資顧問李廣益的岳父鄭立軍將軍伉儷，他表示，鄭立軍老將軍賢伉儷，歷經國家發展風雨飄搖的年代與八二三砲戰的戰火洗禮，是戰爭殘酷之下的見證者。

郭台銘強調，中華民國在台灣的繁榮安定，是靠這些國軍將士老前輩們，拋頭顱、灑熱血，所換來的安定的發展。