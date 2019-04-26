2019微軟教育高峰論壇在高雄 韓國瑜盼扎根下一代教育

2019-04-26 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高雄市政府與台灣微軟今（26）日在高雄展覽館共同舉辦「2019微軟教育高峰論壇」，以「人工智慧 #FutureReady」為主軸，高雄市長韓國瑜親臨現場並感謝台灣微軟願意將高科技教育資源投入高雄，培養下一代寬闊的思想與視野。現場邀請全球多位知名產官學專家學者分享，並與全台來自各縣市500多位大學與中小學校長、教師，深入探討台灣高等教育和國民基本教育對AI浪潮的因應方針，落實科技賦能，培育國際人才新未來。

韓國瑜表示，出訪美國感受到海外僑胞對高雄、對台灣教育的關心，並擔憂下一代國際移動的能力。他說，希望我們的下一代用中文在兩岸、大中華區順利溝通，用英文行遍天下，以此揭示雙語教育的重要性。但高雄現行教育資源極度貧乏，如同大旱望雲霓，需要微軟運用高科技方法及設備給予協助，推廣扎根下一代教育。

微軟始終與教育界夥伴走在人才培育的最前線，台灣微軟總經理孫基康提及，自2003年微軟即開啟一系列針對學校與教師轉型的計畫，今年度的論壇更首次加入高等教育場次，顯示其重視未來企業AI人才即戰力的育成，尤其隨著AI應用日趨多元，希望透過AI能協助老師教學更有創意，並激發學生想像力與學習動力，同時打造數位時代所需的市場競爭力，落實微軟培育台灣AI人才之願景，培養與國際接軌的數位公民。

論壇國中小、高中職專場，邀請到3所國小代表高雄市分享資訊科技融入校園的具體實例，成功國小運用OneNote應用程式「沉浸式閱讀模式」和內建AI智能朗讀，協助學生利用電腦朗讀段落與文章，並依個人狀況調整學習步伐，提升閱讀專注度；左營國小身為微軟雲端未來學校，則透過Office 365整合雲端工具進行主題跨域的專題課程，透過數位說故事簡報、班級協同合作平台、數位筆記本進行學習歷程記錄與協作，全面記錄學習歷程，大幅優化老師和學生溝通與資料整理的效率；河濱國小致力培養學生創造力、運算思維與問題解決能力，應用學校Minecraft教育版建置高雄市市景講授交通安全知識，以沉浸式學習環境激發學習興趣，充分展現運算邏輯思維運用。

至於在高等教育專場，為強化校園與產業人才需求的連結，由微軟亞洲研究院副院長潘天佑博士親自主持，與高雄市副市長葉匡時、國立交通大學副校長林一平、國立中山大學副校長蔡秀芬及國立高雄科技大學教務長李嘉紘，共同探討當AI世代來臨，企業所需的AI人才卻供不應求的情況下，學校如何培育符合產業需求的人才，以及政府單位如何投注資源協助教學單位實踐人才培育，透過產官學三方的共同努力，掌握AI時代的人才育成關鍵，全面提升台灣競爭力。