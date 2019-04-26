親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

2019微軟教育高峰論壇在高雄 韓國瑜盼扎根下一代教育

2019-04-26 15:26經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

高雄市政府與台灣微軟今（26）日在高雄展覽館共同舉辦「2019微軟教育高峰論壇」，以「人工智慧 #FutureReady」為主軸，高雄市長韓國瑜親臨現場並感謝台灣微軟願意將高科技教育資源投入高雄，培養下一代寬闊的思想與視野。現場邀請全球多位知名產官學專家學者分享，並與全台來自各縣市500多位大學與中小學校長、教師，深入探討台灣高等教育和國民基本教育對AI浪潮的因應方針，落實科技賦能，培育國際人才新未來。

韓國瑜表示，出訪美國感受到海外僑胞對高雄、對台灣教育的關心，並擔憂下一代國際移動的能力。他說，希望我們的下一代用中文在兩岸、大中華區順利溝通，用英文行遍天下，以此揭示雙語教育的重要性。但高雄現行教育資源極度貧乏，如同大旱望雲霓，需要微軟運用高科技方法及設備給予協助，推廣扎根下一代教育。

微軟始終與教育界夥伴走在人才培育的最前線，台灣微軟總經理孫基康提及，自2003年微軟即開啟一系列針對學校與教師轉型的計畫，今年度的論壇更首次加入高等教育場次，顯示其重視未來企業AI人才即戰力的育成，尤其隨著AI應用日趨多元，希望透過AI能協助老師教學更有創意，並激發學生想像力與學習動力，同時打造數位時代所需的市場競爭力，落實微軟培育台灣AI人才之願景，培養與國際接軌的數位公民。

論壇國中小、高中職專場，邀請到3所國小代表高雄市分享資訊科技融入校園的具體實例，成功國小運用OneNote應用程式「沉浸式閱讀模式」和內建AI智能朗讀，協助學生利用電腦朗讀段落與文章，並依個人狀況調整學習步伐，提升閱讀專注度；左營國小身為微軟雲端未來學校，則透過Office 365整合雲端工具進行主題跨域的專題課程，透過數位說故事簡報、班級協同合作平台、數位筆記本進行學習歷程記錄與協作，全面記錄學習歷程，大幅優化老師和學生溝通與資料整理的效率；河濱國小致力培養學生創造力、運算思維與問題解決能力，應用學校Minecraft教育版建置高雄市市景講授交通安全知識，以沉浸式學習環境激發學習興趣，充分展現運算邏輯思維運用。

至於在高等教育專場，為強化校園與產業人才需求的連結，由微軟亞洲研究院副院長潘天佑博士親自主持，與高雄市副市長葉匡時、國立交通大學副校長林一平、國立中山大學副校長蔡秀芬及國立高雄科技大學教務長李嘉紘，共同探討當AI世代來臨，企業所需的AI人才卻供不應求的情況下，學校如何培育符合產業需求的人才，以及政府單位如何投注資源協助教學單位實踐人才培育，透過產官學三方的共同努力，掌握AI時代的人才育成關鍵，全面提升台灣競爭力。

高雄市政府與台灣微軟期盼藉由大型教育活動齊聚全台教學能量，弭平數位教育鴻溝，培育21世紀智慧新人才。

高雄市政府與台灣微軟今（26）日在高雄展覽館共同舉辦「2019微軟教育高峰論壇」...
高雄市政府與台灣微軟今（26）日在高雄展覽館共同舉辦「2019微軟教育高峰論壇」。照片／高市府提供
分享

微軟韓國瑜
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

郭台銘訪眷村博物館 回想10萬起家創業過程

2019-04-26 15:38

特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容

2019-04-26 15:11

台灣之星5G備戰 170億銀彈上膛

2019-04-26 14:41

國際區塊鏈登場 柯P：DLT是重要新興技術

2019-04-26 14:41

AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14

HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線

2019-04-26 11:03

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

遠傳friDay 強打鐵粉經濟

2019-04-26 02:32

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

彭双浪：開發軟硬整合商品

2019-04-26 02:32

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

明泰搶攻車用雷達市場 看好5G車聯網

2019-04-25 20:14

杜拜WETEX 2019來台招商 茂迪等20多家業者爭取商機

2019-04-25 19:53

5G釋照勢在必得 台灣之星準備170億銀彈

2019-04-25 18:38

瞄準電商戰場 遠傳打造鐵粉經濟

2019-04-25 17:19

M17今年拚直播營收百億 IPO沒有時間表

2019-04-25 16:04

《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11

群翊拓國際市場 看好車用電子是下個蘋果產業鏈

2019-04-25 15:00

M17虧轉盈 跨足電商

2019-04-25 14:47

遠傳旗下 friDay打造新零售生態圈

2019-04-25 14:47

結盟好險網 微軟保險機器人搶進金融科技

2019-04-25 14:47

高通蘋果和解 贏家大揭秘

2019-04-25 14:12

不受限陸廠求償 華映子公司擬全數出脫大同股權

2019-04-25 12:49

蘋果第2家台灣直營店傳將開幕 公司未回應

2019-04-25 12:14

工研院車電展秀智慧駕駛解決方案 南寮自駕實驗將運行

2019-04-25 12:14

影／蔡英文總統參觀電子遊戲機展 體會VR槍戰遊戲

2019-04-25 12:01

雷虎科技與中華電信合作5G無人機空中基地台

2019-04-25 12:00

看好新北市產業整合力 世界區塊鏈高峰會首來台舉辦

2019-04-25 11:52

無線充電前景俏 2023年出貨量上看21億台

2019-04-25 11:09

竹科宜蘭園區加碼招商 祭出廠房租金七折優惠

2019-04-25 11:03

名家觀點／AI效益大 從台塑集團經驗談起

2019-04-24 01:50
看更多

熱門文章

台商回流最大咖將現身了！一口氣投資500億元

2019-04-25 18:07

保險局長施瓊華：保戶信心恐潰散 不准南山停新系統

2019-04-25 20:06

神祕電子廠回流 投資500億

2019-04-25 23:30

台灣虎航冬季班表29日開賣　多條航線有優惠

2019-04-25 15:57

日盛金殖利率6.6% 冠金控

2019-04-26 02:53

斥資百億元的境界改回IT舊系統？南山人壽二周內評估

2019-04-25 18:30

刷卡繳稅神卡 今年換它當

2019-04-26 02:20

金管會推雙語分行 台銀、兆豐、華銀等願任示範行

2019-04-26 06:21

長榮航空服員釀罷工 給民營企業的一堂課

2019-04-26 14:46

國庫瘦了 綜所稅收大減500億

2019-04-25 23:48

長榮航空服 5月13日罷工投票

2019-04-26 01:55

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

台商回流投資破2000億 人才土地需求最大

2019-04-25 16:07

首位小兵變大將 張雲鵬今正式接任華南金、銀董座

2019-04-26 11:18

國喬砸百億 進軍丙烯市場

2019-04-26 02:29

綜所稅今年少收500億 近五年低點

2019-04-26 01:55

國喬西進找生路…開了第一槍

2019-04-26 02:32

房地產市場升溫愈來愈明顯 3月建融、房貸同創新高

2019-04-26 01:11

董明珠再出手 銀隆前總裁孫國華等6人被抓

2019-04-25 23:03

穩懋 上季獲利減77%

2019-04-26 02:32

空屋多就不用蓋公宅？ 朱立倫批柯文哲：張飛打岳飛

2019-04-25 15:58

港都土地公是他 京城董事長蔡天贊獵地術靠「敢」

2019-04-26 08:57

郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37

微軟財報亮眼 廣達、緯穎沾光

2019-04-25 20:56

宏盛喜迎入帳高峰 減資2成退還股東2元

2019-04-25 18:15

誰說行動支付僅小額消費？ 他用LINE Pay買700萬元豪表

2019-04-26 10:10

離岸風電 進入「區塊開發」

2019-04-26 02:06

不怕倒店潮　金礦咖啡店面的新租客是他

2019-04-25 16:38

一銀前總座換跑道 鄭美玲將掌第一金人壽

2019-04-26 02:53

基富通「好享退」3.7萬人報名 月底前報名享早鳥優惠

2019-04-25 21:09

立院三讀勞退條例 1.5萬永久居留者適用勞退新制

2019-04-26 12:25

明泰搶攻車用雷達市場 看好5G車聯網

2019-04-25 20:14

中租動能強 Q1大賺35億

2019-04-26 02:53

長榮航罷工 學者：民眾不一定埋單

2019-04-26 01:55

高雄大社工業區降編 自救會28日將發動萬人陳情大遊行

2019-04-26 11:26

免稅天堂經濟實質法施行細則草案出爐 台商五要點因應

2019-04-26 10:09

綜所稅降至40% 開放行動支付繳費

2019-04-25 20:33

外幣投資型保單 大衰退

2019-04-26 02:53

保險業接軌IFRS 17 要趁早

2019-04-25 23:19

大飲修改106年報 原來監察人也是公司自己人

2019-04-25 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top