特力屋攜機上盒業者OVO 推到府安裝、看正版內容

2019-04-26 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



政府通過新修正的智慧財產權法，嚴打播放盜版串流影音內容的非法電視機上盒，支持台灣電視盒業者與合法內容業者。特力集團旗下特力屋與本土電視盒業者OVO合作，聚焦客廳「串流影音電視化」商機，首推「電視盒到府安裝」服務，打通OTT到府最後一哩路。

根據創市際最新調查，全台電視盒／智慧電視上網率達16.6%，換算人口約為308萬人，搶攻串流影音電視化趨勢，以往在通路民眾買了電視盒要自己回家安裝、連網，現在可以像第四台一樣有專人到府安裝，打通合法OTT內容普及到家庭中的最後一哩路。

母親節推出獨賣價優惠，再贈送影迷餐VIP一個月，請專人到府安裝，用大電視看OTT更方便。

OTT網路影音日益普及，「大電視看OTT」也成為趨勢，全台估有308萬人已透過網路機上盒或智慧電視，觀看YouTube、friDay、myVideo、愛奇藝等多元的網路內容。

創市際針對台灣上網率追蹤調查2018年下半年家中電視上網率，網路電視機上盒／電視棒上網率首度突破一成，以上網人口推論約為185.6萬人，比2018上半年成長2.4％；智慧型電視上網率為6.6％，約為122.5萬人，下半年較上半年成長約3.1％。總計目前透過電視盒/智慧電視用大電視收看網路串流影音的觀眾已達308萬人。

在全球，大電視看 OTT 也是主要趨勢，Netflix 2018年公佈的數字，全球70%的觀看時間發生在電視上，而非手機、平板或電腦。

多數人在電腦（40%）或手機（25%）訂閱 Netflix 服務，但在訂閱六個月之後，絕對多數（70%）觀看時數轉移到電視上。

特力屋運用特力屋好幫手專業安裝工班資源，推出OVO電視盒到府安裝服務，為全台智慧電視盒的首例。OVO執行長吳有順表示，電視盒可收看多元、開放的網路串流影音，不受限有線電視系統業者的內容。

過去消費型電視盒通常透過網路或開架方式銷售，不熟悉技術的民眾常常不得其門而入，在推廣與普及上始終不如第四台或MOD。特力屋全台有700萬會員，27家分店，擁有完善的配送與安裝服務，並深入經營全台超過1,000個社區，打通了OTT服務到民眾家中的最後一哩路。