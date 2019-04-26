AI旋風席捲 韓國瑜：微軟導入AI教育資源如大旱望雲霓

2019-04-26 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



林園高中和實踐大學資通系合作，研究結合空中載具及AI影響辨識技術，辨識洋蔥田裡洋蔥及青蔥的位置，自動引導採收車採集洋蔥。 分享 facebook

高雄市政府與台灣微軟今天在高雄展覽館，舉辦「2019微軟教育高峰論壇」，以「人工智慧 #FutureReady」為主軸，邀請知名產官學專家學者分享，並與各縣市大學與中小學校長，探討台灣高等教育、國民基本教育聚集AI浪潮。市長韓國瑜表示，人工智慧旋風席捲教育領域，感謝台灣微軟投入資源協助高雄，猶如大旱望雲霓。

韓國瑜表示，這趟從美國回來，大量感受到僑胞對台灣下一代教育的關注，擔心下一代國際移動能力嚴重不足。這一代看下一代，都希望能投入更多教育資源，但在資源有限的情形下，台灣微軟能投入教育資源，對高雄猶如大旱望雲霓。「希望下一代用中文跟大中華區順利溝通，用英文行遍天下。」

台灣微軟總經理孫基康表示，微軟長期與教育界夥伴走在人才培育最前線，自2003年起開啟一系列針對學校與教師轉型計畫，今年的教育高峰論壇更首次加入高等教育場次，顯示重視未來企業AI人才即戰力的育成。隨著AI應用日趨多元，希望透過AI能協助老師教學更有創意，並激發學生想像力與學習動力，同時打造數位時代所需的市場競爭力。

主辦單位安排學校在論壇中分享資訊科技融入校園的具體實例。成功國小運用OneNote應用程式「沉浸式閱讀模式」和內建AI智能朗讀，協助學生利用電腦朗讀段落與文章，並依個人狀況調整學習步伐，提升閱讀專注度。左營國小以Office 365整合雲端工具進行主題跨域的專題課程，透過數位說故事簡報、班級協同合作平台、數位筆記本進行學習歷程記錄與協作，全面記錄學習歷程，大幅優化老師和學生溝通與資料整理的效率。

河濱國小致力培養學生創造力、運算思維與問題解決能力，應用學校Minecraft教育版建置高雄市市景講授交通安全知識，以沉浸式學習環境激發學習興趣，充分展現運算邏輯思維運用。林園高中和實踐大學資通系合作，結合空中載具及AI影響辨識技術，辨識洋蔥田裡洋蔥及青蔥的位置，自動引導採收車採集洋蔥。

教育部資訊及科技教育司長郭伯臣表示，教育部積極推動校園數位轉型，包含12年國民基本教育課程綱中新增科技領域，並於2020年將AI課程正式納入國中、小基礎教育課程，讓學生們具備21世紀優秀人才所需的基本技能。

高雄市政府教育局長吳榕峯表示，台灣要深耕AI教育，程式教育是重要根基，是AI領域的入門基礎，不會寫程式就無法體驗AI領域研發與應用。高雄市長期以來積極推動程式教育發展，強調「程式翻轉教育」的理念，建置全國第一個角色扮演的「程式」與「英語」學習網站-U世代島嶼學習樂園「E-game」，讓學生可以在平台上的「英文島」與「打寇島」進行英語與程式學習，至今全國的使用人數已突破50萬人。