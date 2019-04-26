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宏達電首部劇院級VR電影長片 正式上線

2019-04-26 11:07經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（26）日宣布，首部劇院級VR電影長片7 MIRACLES正式上線，這是由VIVE STUDIOS與Panogramma、及Film Production Consultants合力製作的VR電影，且在雨舞影展（Raindance Film Festival ）中獲獎，HTC VIVE與Android用戶可分別在VIVEPORT及Google Play商店下載觀看。

宏達電表示，7 Miracles是基於新約聖經約翰福音中記錄耶穌所行的7個聖蹟，拍攝而成的沉浸式VR電影。獲影展獎項肯定的故事劇情，結合最新的VR技術以360影片呈現，由Vive Studios製作的首部劇院級電影長片，採用最尖端的攝影量測及體積影像捕捉等最新的捕捉及VR技術創作，具8K的高解析度畫質；共分7個篇章、總長超過70分鐘。

Vive Studios總經理Chris Chin表示，「這些經典的傳奇故事被人們反覆地傳頌與述說，然而透過VR技術，我們創造出能讓觀眾直接體驗這些經典故事的全新方式。

HTC Vive在《7 Miracles》裡採用了最新的VR電影拍攝及後製技術，引領新世代電影內容製作的潮流。」

宏達電說，7 Miracles英文版已在全球發行，即日起可透過HTC的全球應用商店和訂閱服務平台Viveport購買，定價為19.99美元；Android用戶可透過Google Play商店取得手機版本的影片，定價為9.99美元。

之後也將推出相容於iOS 系統與VIVE Wave 平台的版本；連結電腦的VR設備用戶，也可在日後透過更新來取得最新的3D空間互動場景。

VRVive

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