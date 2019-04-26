HTC首部劇院級VR鉅片 7 MIRACLES正式上線

2019-04-26 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



宏達電（2498）旗下虛擬實境內容研發製作及發行團隊VIVE STUDIOS發表7 Miracles，這是一部與Panogramma、Film Production Consultants合力製作於雨舞影展（Raindance Film Festival ）中獲獎的VR電影，HTC VIVE、Android用戶可在VIVEPORT及Google Play商店下載觀看。

7 Miracles將聖經約翰福音中耶穌所行的7個聖蹟拍攝成沉浸式VR電影，具8K高解析度畫質，共分7個篇章、總長超過70分鐘。

Vive Studios總經理Chris Chin表示，這些經典的傳奇故事被人們反覆地傳頌與述說，透過VR技術，HTC創造出能讓觀眾直接體驗這些經典故事的全新方式，HTC Vive在7 Miracles裡採用了最新的VR電影拍攝及後製技術，引領了新世代電影內容製作的潮流。

7 Miracles英文版已於全球發行，即日起可透過HTC的全球應用商店和訂閱服務平台Viveport購買，定價為美金19.99元，Android用戶則可透過Google Play商店取得手機版本的影片，定價為美金9.99元，之後也將推出相容於iOS 系統與VIVE WaveTM 平台的版本。