郭台銘臉書發文：要送高中生8,000本AI教材

2019-04-25 23:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘今日晚間在臉書發文提到，很多老師、學生聽說了鴻海要出這本給高中生的AI教材《台灣版人工智慧(AI)高中補充教材》，都寫信來詢問如何索取。請到 Foxconn.AI 鴻海人工智慧教育 粉絲頁，5月1日將會公佈第一刷8,000本贈書的申請辦法。

郭台銘臉書粉專提到，「我認為AI是近年來最重要的科技發展趨勢了。接下來的幾年，人工智慧不但會迅速改變我們的生活，也會顛覆年輕人的就業和職場環境。我希望，台灣一定要加緊落實AI教育，培育AI人才，才能追上科技浪潮、降低產業革命帶來的衝擊，刻不容緩。」