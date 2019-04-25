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台灣之星備妥170億拚5G釋照 籲莫讓電信市場遭壟斷

2019-04-25 22:53聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

台灣之星今天董事會通過多項重大議案，決議將透過增資或可轉換公司債等方式籌資新台幣90億元，並同意銀行融資上限提高新台幣80億元，預計至少新台幣170億元，為即將到來的5G第一次釋照及頻率競標做準備與充實未來營運資金，宣示勢在必得決心。

此外，隨著4G用戶規模持續擴大及行動網路使用量的快速成長，台灣之星董事會也通過4G網路設備擴充採購案，未來將持續積極佈建4G基站、全面優化網路涵蓋，以達成提供用戶更高品質行動通訊服務體驗的品牌承諾。

隨著5G第一次釋照及頻率競標進入倒數，台灣之星也再次呼籲，希望政府與NCC要秉持過往歷代行動通訊釋照開放競標時的一貫政策，遵循「促進通訊傳播產業健全發展」及「確保市場公平有效競爭」的宗旨，不要讓三大電信壟斷5G市場。

台灣之星表示，在5G核心之3.5GHz頻段訂定合理並讓小業者得以與三大電信公平競爭的頻率競標上限，讓現有業者、不應分大小，都有公正公平標得關鍵3.5GHz頻段與頻寬的機會，首次5G競標先求「均」，未來5G新頻段釋出標售再求「飽」，確保促進競爭政策的延續。

台灣之星還表示，回顧台灣行動通訊發展沿革，2G、3G時代的資費很少有競爭，但進入4G時代、台灣之星加入電信市場後，帶動4G吃到飽資費平價化，促使台灣4G快速發展，4G用戶普及率成長及4G網路建設速度皆創下世界第一，讓消費者享受有效競爭所帶來的紅利，讓數位經濟產業得以蓬勃發展，破除台灣電信產業長久以來的壟斷態勢，成為制衡三大電信的關鍵力量。

台灣之星指出，以近期開通5G的美國與韓國為例，目前兩國電信業者所提出的5G資費方案皆所費不貲，相較現有4G，上網速度約提升四倍、但5G資費價格卻比台灣4G目前資費高出十倍之多，且多數沒有提供5G吃到飽資費，或是可以吃到飽、但價格高達新台幣2600元。

台灣之星表示，5G時代若讓小業者無法與參與競爭，在缺乏有效競爭、歷年之市場競爭紅利消失的情況下，可以想像缺乏市場制衡力量，5G資費價格必將居高不下，消費者再也享受不到市場競爭帶來的好處、負擔將會增加，連帶影響國家數位經濟亦將因普及率不振而發展趨緩，台灣電信產業將會退回到黑暗時代。

4G5G台灣之星

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