SAP攜手新漢進軍智慧製造市場 提升台商競爭力

2019-04-25 21:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



思愛普（SAP）與新漢今（25）日宣布攜手結盟，布建工業4.0生態系統，協助台灣企業進入智慧製造，以提升全球競爭力，目前台灣企業對智慧製造需求殷切，就算增加10倍人力，也無法滿足需求，可以看出台灣智慧製造的商機相當龐大。

SAP全球副總裁暨台灣總經理謝良承與新漢董事長林茂昌今天宣布雙方正式結盟。謝良承表示，下一個世代將是人與人工智慧（AI）競爭的時代，台灣製造業過去主要是以大量生產為主，但全球產業的趨勢，已經進入少量多樣、彈性生產及客製化的服務。

他強調，在這樣的浪潮之下，生產的方向將由客戶決定，而製造業本身，變成製造服務業，為了滿足客戶對少量多樣的客製化需求，製造業，必須把資訊科技（IT）與營運科技（OT）做一整串的連接，才能達到客戶的要求。

謝良承強調，尤其美中貿易戰開打之後，許多台商回流，或是南進到東南亞等其他地方，傳統上興建一個廠房，都要一年以上，而且零組件供應鏈要跟著組裝廠一起移動，若是只有組裝廠自己遷移到東南亞或是台灣，那也無法解決問題。

現在，透過SAP的企業資源計畫（ERP）以及HANA等雲端大數據分析平台等各種解決方案，可以讓建廠縮短到六個月內，組裝廠可以先設立新的工廠，零組件廠還沒有跟著來設廠時，組裝廠與零組件廠，一樣可以透過SAP的平台，來協調合作，不受地域的影響。

他指出，過去SAP著重在ERP或客戶關係管理（CRM）等前台系統，也就是IT的部分，現在SAP已經發展出完整的後台解決方案，也就是OT即工廠管理的方案，只有把IT與OT完整的串接，才能成功轉型為服務業，並符合少量多樣、客製化的製造需求。

林茂昌表示，OT的解決方案以前就有，但會有時間差的問題，也就是不夠即時，現在透過SAP的系統，可以讓企業主在建立工單結束時，就知道成本是多少，這提前了1至1.5個月，即時的資訊，可以讓你提前應變。

林茂昌說，而且不只是提前，還可以預測，也就是說，透過SAP的HANA大數據分析平台，可以提前預測，機器設備何時會故障，你就可以提前維修，生產線不會突然當機，競爭力就會變強。

新漢總經理林弘洲表示，新漢與SAP的合作，可分為兩部分，一是該公司扮演網路服務供應商（ISP）夥伴的角色，在HANA這個平台上，新漢開發出各種應用軟件，同時，可以預測工廠的機台，像是CNC等，何時會當機，然後提前維護保養。