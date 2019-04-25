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微軟財報亮眼 廣達、緯穎沾光

2019-04-25 20:56經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

微軟財報表現超出預期，主要是雲端服務的成長最強勁，使得廣達與緯穎兩大微軟雲端伺服器供應商跟著沾光，另外，微軟硬體產品Surface系列也賣的不錯，主力代工廠和碩受惠大。

外電報導，微軟的商務雲端服務（包含Azure、Office 365和LinkedIn）的營收為96.5億美元，高於華爾街估計的92.8億美元，並大幅成長41%，表現亮眼。

隨著越來越多大型企業，將其伺服器和數據儲存到Azure設施，Azure營收則跳增73%。雖然Azure目前的規模，仍遠不如勁敵亞馬遜的AWS，但Stifel分析師認為，Azure的成長速度，比當年AWS規模較小的時候來得快。

由於廣達旗下雲達，以及緯穎是微軟雲端資料中心伺服器的主力供應商，隨著微軟Azure營收與獲利表現強勁，對推升兩大伺服器代工廠的出貨量，將有幫助。

廣達2019年第1季是營運谷底，業績可望自第2季攀升，第3季進入旺季。至於緯穎受到客戶調整庫存的影響，2019上半年業績表現較平淡，希望進入下半年後，能恢復成長力道。

另外，在硬體產品方面，微軟本季沒有推出任何新的Surface產品，但銷售仍然維持一定水平，相關產品的營收與同期相比成長為21%，如Surface Book 2和Surface Go等舊款仍有相當市場需求。

由於和碩及廣達是微軟Surface平板與筆電的主力代工廠，隨著微軟Surface銷售持續增長，對支撐和碩與廣達業績，將有一定支撐作用。

至於娛樂方面，雖然微軟的Xbox硬體銷售下降，但本季遊戲收入成長5%，相關業務還算穩健，而是否能如期推出遊戲串流或雲端服務計畫更受關注，Xbox的主力代工廠也是和碩。

和碩則認為，2019年第2季是該公司營運谷底，也是最淡的一季，隨著通訊產品即智慧手機，在下半年進入旺季之後，業績可望跟著回升。

微軟雲端服務Surface

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