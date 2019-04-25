德州儀器搶攻車用晶片市場

2019-04-25 20:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



德州儀器。 美聯社 分享 facebook 德州儀器(TI)搶攻車用晶片市場，於 2019 台北國際車用電子展中，分享全球車用市場未來發展趨勢與智慧汽車應用概況，同時也介紹該公司汽車動力系統的最新技術，另外也與次世代駕駛資訊平台研發聯盟的成員，共同展示涵蓋ADAS 自動駕駛、汽車電氣化、未來駕駛座艙系統等三大主題的創新智慧汽車解決方案應用。

德儀由台灣業務總經理許至全率隊，及半導體行銷與應用嵌入式系統總監詹勳琪等人，對外揭露德儀於車用市場的發展策略及最新車用解決方案。

隨著自駕車與電動車的不斷發展，德儀認為，全球汽車產業在未來10年將發生顛覆性轉變，在數位化、智慧化等趨勢持續推展下，展望 2019 年，包括自駕車、汽車電氣化技術 (Vehicle electrification)、未來駕駛座艙系統 (Digital cockpit)及車聯網等，將是重塑汽車產業版圖的關鍵。

詹勳琪表示，面對汽車智慧化、電動化等多樣需求，德儀憑藉著在車用領域超過35年的經驗，提供高品質、高可靠度與高效率的先進駕駛輔助系統 (ADAS)、車身電子元件與照明、混合式/電氣動力系統，及車載資訊娛樂系統與儀錶板等車用解決方案，更透過深入與台灣在地廠商密切合作，協助客戶因應智慧化汽車風潮，力促未來智慧駕駛與自駕車的發展。