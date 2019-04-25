影／穩懋：預估Q2回穩 營收成長15%

2019-04-25 20:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



砷化鎵晶圓代工廠穩懋今(25)日舉辦線上法說，2019年第一季陷入傳統淡季，營收及毛利率下滑，不過穩懋表示，第一季是今年營運谷底，農曆年後亞洲區客戶需求已經增強，預計毛利率及第二季營收將會回穩。