杜拜WETEX 2019來台招商 茂迪等20多家業者爭取商機

2019-04-25 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



杜拜國際水資源、能源、科技及環保展（WETEX 2019）與杜拜國際太陽能 (Dubai SolarShow )展覽會，今(25)日來台舉行貿易商機洽談會，包括茂迪 (6244)、士電、聯成電機、大井泵浦、元錩、三能國際等20多家廠商爭取商機。

WETEX 2019將於10月21至23日在杜拜國際會展中心舉行，台商參展重點及商機有智慧電表、太陽能、綠能、水處理、環保等，是爭取商機的大好機會，承展的捷達將協助成立台灣館，共同拓展中東市場。

杜拜電力與水資源總署（DEWA）資深宣傳經理AhmedAbdulla表示，為滿足不斷增長的電力和用水需求，DEWA在未來五年內的必要性投資，總額已達到810億杜拜幣 (約合新台幣6885億元)。透過多樣化的能源結構來確保供應不間斷，包括綠色能源，綠色能源目標在2020年達到杜拜總體能源的7%，到2030年達到25%，到2050年達到75%。

他說：「DEWA非常重視台灣的政府部門、台灣企業和貿協，在杜拜現有的及未來的發電廠、太陽能發電廠、智慧電網方面協助我們。相信台灣和阿拉伯地區的合作具有非常大的成長動能。」

出席的茂迪主管表示，積極爭取中東的太陽能板市場，在DEWA大力發展太陽能發電廠的容量規模相當大，拓展太陽能市場需要強而有力政府的資金，才能在長期的投資取回收益；看好DEWA的條件好，政府效益高，有利茂迪在中東市場找到新的出海口。

士電代表指出，目前在斷路器產品已有貼牌廠商在合作，預計5月出貨，今後瞄向以低電壓電器、變壓器及斷路器，都能以自有品牌外銷中東市場，由於DEWA的要求高，產品要符合規範，士電以當地認證及交貨同步進行，預期今年開始將有可觀的業績進帳。

承展的捷達表示，杜拜被喻為是「一個有10億人口市場的大門」，這個市場包括盛產石油的阿拉伯國家、西亞、東非以及正在崛起的印度半島。WETEX是中東最專業的水資源、能源、科技及環保設備國際盛會，由DEWA主辦，邁向第21屆。

杜拜太陽能展亦由DEWA主辦，致力於最新的太陽能創新，並展示杜拜最大的太陽能項目，提供與所有政府和私營部門建立夥伴關係尋求創新解決方案一個獨特的平台。