唯數手遊發威 去年業績創新高

2019-04-25 19:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



興櫃遊戲商唯數（6626）今（25）日公告去年財報，全年合併營收18.57億元，創歷史新高，合併稅後純益1.16億元，獲利較去年增207%，每股純益（EPS）4.87元，連續4年獲利，此外，該公司去年盈餘分配將以現金股利發放，每股配發2.5元，同創歷史新高紀錄。綜觀2018年唯數海、內外市場運營成績皆有亮眼表現，產品策略持續以精緻化、長線型IP大作為主力，穩扎穩打力抗市場競爭有成。

據了解，唯數於2017年下半年在日本及台港澳市場先後推出精品大作，SLG策略型手遊《大三國志》及經典IP遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》2018年持續大放異彩，在兩款超人氣長銷產品的帶動下，海、內外運營獲利雙成長帶來營收挹注。

唯數去年度台港澳發行成績再創新高，受惠MMORPG遊戲大作《RO仙境傳說：守護永恆的愛》熱度持續發燒，上市至今約1年半，近月仍屢屢攻佔iOS、Google play雙平台暢銷榜前5名佳績，營收不墜，為深耕上百萬RO手遊用戶，唯數更在台灣北中南、港澳等地，連續舉辦近千場玩家聚會和回饋性活動，提供玩家交流機會，延續產品熱度激勵貢獻，年收登高。

回顧2018年，日本唯數以《大三國志》策略手遊，成功在競爭激烈的日本市場中異軍突起，該遊戲推出至今達1年8個月，除2018年12月再度榮登日本iOS暢銷榜第10名外，2019年更連續蟬聯iOS、Google play策略及模擬類遊戲前10名排行，再創日本營運高峰，為唯數2018年海外貢獻額締造新紀錄。

展望2019年，唯數將秉持發行、研發並重的策略，深耕台灣放眼海外，日前與國際知名IP迪士尼合作，攜手於台港澳推出的療癒遊戲新作《Disney Tsum Tsum Land》發行未滿一週，已成功盤據iOS台港澳下載前3名寶座，IP威力十足。且由唯數自研自發的霹靂布袋戲電競手遊《霹靂無雙》也將預計於Q2火熱推出，下半年則取得遊戲研發大廠網易遊戲繼《陰陽師》後又一SLG策略遊戲大作《神諭文明》，和女性向戀愛養成產品為主力，年度於台港澳預計推出4至5款熱銷產品。