赴大陸原號漫遊免翻牆 中華電信推輕量型漫遊專案

2019-04-25 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



中華電信官網及APP繼之前推出日、韓、港、澳「輕量型」漫遊方案，隨即引發熱烈迴響，今天宣布更新增中國大陸「輕量型」漫遊限時優惠，7天1GB享優惠249元，平均一天不到36元；加100元即享2GB 優惠價349元。

中華電信表示，國際漫遊提供原機原號、免換卡的便利服務，也解決客戶到大陸使用漫遊服務，不用翻牆就可使用LINE、FB、Google等社群軟體的即時需求。

依中華電信客戶使用漫遊服務統計，107年至中國大陸、日本、韓國、港澳的數據使用量即佔中華電信整體漫遊數據使用量前4名。

另以民眾出國漫遊的常用行為推估，1GB流量可使用FB打卡上傳分享照片約500次；Google Map導航100小時以上；或LINE語音通話約2,000分鐘，適合短期出差或觀光旅遊的客戶。

此外，中華電也表示，日前於官網和APP推出日、韓、港、澳「輕量型」漫遊方案，7天1GB限時優惠149元，平均一天不到22元，2GB優惠價249元。不論是到香港、澳門出差；到京都走訪神社古蹟，或到韓國看歐爸，都能輕鬆上網無負擔。

中華電信指出，國際漫遊服務，除了原機原號免換卡，更不用租借分享器，提供連續24小時計費，讓客戶不用煩惱時差問題。