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《與惡》收視旺 華研旗下歌手成績傲人

2019-04-25 15:11經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

「我們與惡的距離」叫好叫座，引起一連串的討論話題。 圖／公視提供
「我們與惡的距離」叫好叫座，引起一連串的討論話題。 圖／公視提供
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文創股華研（8446）不僅在長久經營的音樂及經紀事務方面有亮眼的成績，對於戲劇和電影的眼光也精準獨到。近年來無論是在音樂合作上，或是進行戲劇幕後投資，都叫好叫座，近期的大熱電視劇《我們與惡的距離》，分別由旗下歌手林宥嘉和郁可唯所演唱的主題曲《別讓我走遠》和插曲《路過人間》，短時間內即在各數位音樂排行榜中強勢問鼎冠亞軍。

華研認為，戲劇與音樂可以達到互相幫襯的效果，因此長久以來，公司都致力於運用本身在音樂方面的經驗及高水準，為所發掘的好戲劇作品參與音樂上的合作，尤其包括近幾年在電影《我的少女時代》、《紅衣小女孩2》、電視劇《麻醉風暴2》、《我們與惡的距離》的戲劇投資與歌曲合作案，都是叫好又叫座的成功案例，不僅是在投資方面獲得利潤，對於藝人來說也是加分效果。

而繼《我們與惡的距離》之後，華研接續與大慕影藝進行更深入合作，投資由大慕影藝製作的新劇《做工的人》，投資比例25%。該劇日前已經殺青，將進入後製階段，雙方有機會再有音樂上的合作，完整作品預計於明年推出。

此外，在藝人經紀方面，華研表示，今年除林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰外，破除出走傳言外，動力火車也宣布與華研國際訂下長久合作的盟約，兩人異口同聲地表示，公司一直以來都很照顧我們，出道到現在都是在同一間公司，合作很有默契，在資源上也沒有少過，希望可以一直長長久久合作下去，在音樂上結下一輩子的誓約。

華研今年第一季營收3.26億元，年減2.31%。展望後市，華研表示，今年旗下歌手演唱會場次較去年增加，其中2018年底於台北小巨蛋開跑的林宥嘉「idol」世界巡迴演唱會，四月份起展開全球巡演，而動力火車今年上半年的演出超過35場，收入已破三千萬，下半年的商演及巡演也將不間斷地進行等等，目前也已緊鑼密鼓準備新作品，明年後也計畫進行新的巡迴演唱會。

整體而言，華研看好今年營運將逐漸增溫，脫離第一季的淡季，全年營運並較去年穩健成長。

華研（8446）表示，今年工作滿檔的林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰，打破先前傳...
華研（8446）表示，今年工作滿檔的林宥嘉確定繼續與華研國際併肩作戰，打破先前傳出林宥嘉約滿出走華研的謠言。華研／提供
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華研林宥嘉

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