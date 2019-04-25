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群翊拓國際市場 看好車用電子是下個蘋果產業鏈

2019-04-25 15:00經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台資品牌設備商群翊今天受邀召開法說會釋出營運展望，看好5G、扇出封裝以及ABF載板缺貨帶動新設備製造需求以外，更看好「車用電子根本就是下一個蘋果產業鏈。」

群翊副總陳禹水也提到，「車用電子根本就是下一個蘋果產業鏈」，因為在車用電子的玻璃飾板造型多元，康寧已宣布合肥廠計畫後段乾燥自動化也由群翊等夥伴一起合作建置。

陳禹水說，車用電子三大亮點包含玻璃飾板、電池以及汽車電路板的成長方向相當明確，車用板在動力應用不論景旺或是其他大廠包含德國廠於常州設廠，專精雙B等大廠供應PCB已經將IC內嵌在電路板上可以說越來越精密也持續放量。

群翊今天召開法說會，圖為群翊董事長陳安順（中）、群翊副總陳禹水、群翊總經理李榮坤...
群翊今天召開法說會，圖為群翊董事長陳安順（中）、群翊副總陳禹水、群翊總經理李榮坤。記者尹慧中攝影
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車用電子蘋果法說會

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