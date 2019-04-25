群翊拓國際市場 看好車用電子是下個蘋果產業鏈

2019-04-25 15:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



台資品牌設備商群翊今天受邀召開法說會釋出營運展望，看好5G、扇出封裝以及ABF載板缺貨帶動新設備製造需求以外，更看好「車用電子根本就是下一個蘋果產業鏈。」

群翊副總陳禹水也提到，「車用電子根本就是下一個蘋果產業鏈」，因為在車用電子的玻璃飾板造型多元，康寧已宣布合肥廠計畫後段乾燥自動化也由群翊等夥伴一起合作建置。