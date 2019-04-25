關鍵評論網收購台灣3C媒體癮科技

2019-04-25 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



台灣本土發展的中文獨立媒體「The News Lens關鍵評論網媒體集團」完成併購台灣3C科技網站癮科技（www.cool3c.com）。關鍵評論網（www.thenewslens.com）目前擁有every little d（www.everylittled.com），INSIDE（www.inside.com.tw）和運動視界（www.sportsv.net）等網路媒體，集團內共5個品牌。

癮科技創辦人吳顯二說，癮科技多年來致力於消費性電子產品內容，與關鍵評論網旗下 INSIDE的產業分析內容合作，對科技領域的閱聽眾提供最全方面的內容，期許能發揮新的綜效。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨執行長鍾子偉宣布，除了最新的併購，過去6個月來，關鍵評論網一直致力於從初始的新聞/時事評論網站成長為一個媒體集團，架構性優化流量、增加廣告銷售和擴大各種資料數據潛力，現在與癮科技結合後，5個品牌總和可望帶來每月訪客大約1200萬。

集團的下一步重點除了透過自然成長、品牌合作或併購其他內容產製者來增加讀者數量之外，同時將聚焦於轉型為完整面向的媒體內容與技術服務公司。公司希望逐步開始為讀者和商業夥伴提供其他多樣化服務。目前處於規劃階段或即將推出的服務包括票務、市場調查，更多樣化的內容和廣告形式，以及跨品牌的會員服務。