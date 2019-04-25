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工研院車電展秀智慧駕駛解決方案 南寮自駕實驗將運行

2019-04-25 12:14聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

工研院在車電展發表自駕車整合系統、及剛獲得愛迪生獎肯定的車聯網與自動駕駛車輛解決方案，與可做為電動車能量大補帖的下世代高能量鋰金屬固態電池等9項技術，帶領國內自駕車產業駛向軟硬整合的新藍海。

另外，工研院繼台中花博去年底以封街方式進行自駕車試營運後，宣布與新竹市政府簽約合作自駕車；透過新竹市政府在南寮的完整路權開放，讓工研院的自駕車可以實際在南寮上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，來增進自駕車的功能與安全性。

根據波士頓諮詢公司（BCG）預測，2025年自動駕駛汽車市場總規模將達420億美元，至2035年更超過770億美元，前景可期。攸關自駕車發展的關鍵在於開放場域的實驗運行，透過場域中進行測試調校、驗證及示範運行，才能加速其發展。

新竹市市長林智堅表示，自今年1月起，通過自駕車監理沙盒法，台灣自駕車終於能合法上路測試，交通部也增修「道路交通安全規則第20條」，讓自駕車掛試車牌上路實驗，新竹市府身為地方政府，率先響應中央的政策。

工研院的自駕車擁有全台最穩定的技術，包括能辨識動態障礙物的類別跟位置，且已經在工研院內無任何交通管制下行駛於人車混流的道路，測試里程達2000公里，能讓車自動行駛各館與自行駛入停車位的功能，因此決定開放目前大力推動智慧交通的南寮漁港，讓工研院的自駕車可以在開放場域全天候實驗運行。

相較於多數自駕車技術倚賴GPS技術，工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，工研院在車電展展出的「自駕車整合系統」是透過「同步定位與地圖建構」技術，結合AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，能克服嚴苛的天候與環境挑戰，即便在大雨、容易訊號中斷的地下室，以及人車混合的道路行駛，也能暢行無阻。

胡竹生表示，此技術目前已成功安裝在小貨卡、轎車、休旅車、巴士、大卡車等，並通過測試運行，工研院的「自駕車整合系統」擁有全台唯一能快速安裝至各型車款的優勢，可滿足未來的自駕移動需求，強化台灣國際競爭力。

工研院宣布與新竹市政府簽約合作自駕車，讓工研院的自駕車未來可實際在南寮上路，藉由...
工研院宣布與新竹市政府簽約合作自駕車，讓工研院的自駕車未來可實際在南寮上路，藉由在真實道路的測試、行駛及驗證的過程，來增進自駕車的功能與安全性。右起為經濟部技術處羅達生處長、新竹市林智堅市長、工研院機械與機電系統研究所胡竹生所長。圖／工研院提供
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相較於傳統鋰電池（140～180 Wh/Kg)，工研院的下世代高能量鋰金屬固態電...
相較於傳統鋰電池（140～180 Wh/Kg)，工研院的下世代高能量鋰金屬固態電池（>350Wh/Kg)能量密度高一倍，且具備高續航力跟高安全係數，可增加產品單次使用時間。圖／工研院提供
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工研院的全天候多車型自駕車整合系統，結合「同步定位與地圖建構」（SLAM）技術、...
工研院的全天候多車型自駕車整合系統，結合「同步定位與地圖建構」（SLAM）技術、AI深度學習與高精度3D動態地圖資料庫，能克服嚴苛的天候與環境挑戰，進入地下室或隧道無訊號遮蔽問題。 圖／工研院提供
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自駕車工研院自動駕駛

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