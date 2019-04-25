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竹科宜蘭園區加碼招商 祭出廠房租金七折優惠

2019-04-25 11:03經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

為挑戰年營業額破億元目標，竹科管理局與宜蘭縣政府均提出誘因，吸引廠商赴宜科投資。其中，竹科管局祭出廠房租金七折優惠；宜蘭縣政府也有每年補助500萬元為上限的獎勵投資措施，向有意赴宜蘭投資的廠商招手。

隨著宜鼎國際去年宜科自建廠房落成啟用，宜科今年再引進同樣是股價百元以上的邦特生物，將租地5.68公頃自建廠房。預料，百元級股價大廠陸續進駐加持後，宜蘭園區的年營業額，可望止跌回升，由2018年的5,900萬元，年減20.3%，於2019年挑戰突破億元大關。

招商說明會由科技部次長許有進、竹科管理局局長王永壯、宜蘭縣政府副縣長林建榮聯合主持，吸引超過百名大台北地區及宜蘭的通訊知識服務、數位內容及研發等相關產業及學研單位到場了解，現場洽詢問題踴躍。

許有進表示，迎接AIoT世代，將有更多垂直應用整合以及軟硬體結合的解決方案問世，因此除了持續精進硬體產業聚落的優勢之外，也強調要做跨域軟體的應用發展。在這個藍圖下，宜蘭園區的產業特性與環境，正適合做為新興技術領域的實證場域，例如AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等，透過產、學、研共同投入，營造生態系，把科技廊道的影響力延伸到東北部，期待相關產業群聚效應，帶來爆發性成長。

王永壯指出，截至目前為宜蘭園區核准21家廠商進駐，標準廠房出租率已達78%，尚有多家廠商申請進駐中。宜科標準廠房即將滿租，科管局今年9月將動土興建第二棟標準廠房，可提供41個廠房單元。為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾汙染總量條件下，辦理「竹科宜蘭園區修正產業環評計畫」，新增：精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

2019宜居宜業、好生活，宜蘭園區招商說明會互動踴躍。記者李珣瑛／攝影
2019宜居宜業、好生活，宜蘭園區招商說明會互動踴躍。記者李珣瑛／攝影
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