竹科宜蘭園區加碼招商 祭出廠房租金七折優惠

2019-04-25 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



為挑戰年營業額破億元目標，竹科管理局與宜蘭縣政府均提出誘因，吸引廠商赴宜科投資。其中，竹科管局祭出廠房租金七折優惠；宜蘭縣政府也有每年補助500萬元為上限的獎勵投資措施，向有意赴宜蘭投資的廠商招手。

隨著宜鼎國際去年宜科自建廠房落成啟用，宜科今年再引進同樣是股價百元以上的邦特生物，將租地5.68公頃自建廠房。預料，百元級股價大廠陸續進駐加持後，宜蘭園區的年營業額，可望止跌回升，由2018年的5,900萬元，年減20.3%，於2019年挑戰突破億元大關。

招商說明會由科技部次長許有進、竹科管理局局長王永壯、宜蘭縣政府副縣長林建榮聯合主持，吸引超過百名大台北地區及宜蘭的通訊知識服務、數位內容及研發等相關產業及學研單位到場了解，現場洽詢問題踴躍。

許有進表示，迎接AIoT世代，將有更多垂直應用整合以及軟硬體結合的解決方案問世，因此除了持續精進硬體產業聚落的優勢之外，也強調要做跨域軟體的應用發展。在這個藍圖下，宜蘭園區的產業特性與環境，正適合做為新興技術領域的實證場域，例如AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等，透過產、學、研共同投入，營造生態系，把科技廊道的影響力延伸到東北部，期待相關產業群聚效應，帶來爆發性成長。