昕諾飛推光通訊技術 提供高速、安全連網環境

2019-04-24 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球照明領導者昕諾飛推出業界首創的創新照明技術，為各產業帶來更多應用與突破；植物照明運用不同的「光配方」提升蔬菜品質與產量，光通訊技術（LiFi）提供高速且安全的連網環境，太陽能照明則可達成環保與節能目標。

台灣昕諾飛總經理暨全球副總裁余泳濤表示，從2012年起持續轉型，從傳統照明發展至LED創新應用，每年會投資約5%的銷售額於研發。這趟旅程讓昕諾飛得以探索照明的各種可能性。我們相信，光為智慧語言，可傳遞訊息，昕諾飛將持續致力於照明創新研發，引領節能LED產品、智慧連網照明系統和服務之發展。

LiFi是雙向高速的無線通訊技術，利用可見光發射訊號，而非傳統的無線射頻技術。因此LiFi可在受到無線射頻干擾設備的地方（如醫院等）、無法收到WiFi 訊號或訊號太微弱的區域（如地下室）使用。對於需要高度安全性的場所，LiFi有其優越性，例如，金融機構或政府機關的網路後台。

Lifi透過光做傳輸介質，將訊號屏蔽在實心牆的空間內，確保LiFi訊號不外溢，提供了多一層的安全保障。LiFi技術也適用於辦公室應用，提供達30Mb/s的傳輸效率，在傳輸HD影片的同時也能順暢進行視訊電話。