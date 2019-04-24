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中華電信Hami書城免費體驗 下載量以大台北地區最多

2019-04-24 20:53聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

中華電信。 圖／聯合報系資料照片
中華電信。 圖／聯合報系資料照片
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中華電信Hami書城於昨天4/23)世界閱讀日，開放全台行動用戶免費下載書城「月讀包」，創下萬人搶下載體驗，下載量超過6萬本，締造行動用戶一天內在Hami書城16萬分鐘搶下載的盛況，成功串聯全台體驗行動閱讀的魅力。

依Hami書城4/23提供免費閱讀進行用戶瀏覽行為分析，下載量以大台北地區最多，達2.5萬本以上；其次，分別為台中市、高雄市和桃園市，亦超過2萬本。

在閱讀偏好上，各縣市也有差異，大台北地區以財經商管居多、高雄地區的用戶偏愛健康類的書刊、桃園地區則以偏好生活休閒類型的用戶居多。

至於下載瀏覽閱讀，在上、下班通勤時間瀏覽量達到最高峰，上班通勤時間(7點至9點)以新聞訊息點閱率最高，下班時段(17點至19點)多數用戶瀏覽較輕鬆的旅遊、休閒熱門雜誌(如Ciao潮旅、HERE雜誌)。

另周日(4/21)剛播出精彩大結局的熱門台劇《我們與惡的距離》，意料中也成為此次免費體驗下載最高的電子書。

中華電信表示，為延續Hami書城帶動全台行動用戶閱讀的行動力，中華電信Hami書城推出限時優惠，即日起至108年5月10日止，申辦Hami書城月讀包3個月，只要399元(原價447元)，再送50元電子書購書金及300元熱門線上學習平台的課程折價券；預繳13個月只要1,599元(原價1,937元)，除了200元電子書購書金及300元課程折價券外，再送暢銷電子書《21世紀的21堂課》。

另外，Hami書城全館購書結帳再享8折，單書最低下殺至56折，讓客戶輕鬆入手多款好書，快樂當文青。

 

閱讀中華電信

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