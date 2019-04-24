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全球採購大會啟航 千億買主來台找商機

2019-04-24 20:07經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

貿協主辦的首場全球採購大會今（24）日登場，共有32家年營業額超過1億美元重量級買主參加，有11家為超過5億美元之超大型買主，其中，西門子醫療去年營業額達138億美元，將來台大採購。

貿協全球採購大會自2009年辦理以來已邁入第11個年頭，貿協秘書長葉明水表示，今年度的採購大會將依產業聚落位置，分別在北中南三地舉辦：今天首場的台北地區洽談產業著重在「智慧物聯」、「永續綠能」以及「智慧城市」等三大智慧科技產業。

葉明水指出，接下來也會依照中部地區的「手工具、產業機械、自行車」、南部地區的「橡塑膠機械、汽機車零配件、扣件」，以及北部地區的「消費品、醫療器材、電商」，使廠商就近參加，買主也有機會直接深入到製造廠區參訪。

另外，此次採購大會貿協將透過全年度四個不同產業主題的洽談場次，預計將洽邀600名重量級買主來台採購，昨日首場採購大會總共有178位買主參加，將進行超過1,500場次的洽談。

葉明水指出，依採購項目來看，智慧物聯最多約佔五成、永續綠能三成，智慧城市兩成。智慧物聯的買主當中，來自新興市場的買主超過四成、永續綠能及智慧城市則大多來自於新南向與新興市場。

由此可見，新興市場對於本次洽談產業十分有興趣，另外值得一提的是在全球工業4.0與AIoT的產業趨勢下，六成來自成熟市場的國際買主欲採購台灣電子資通訊相關產品及零組件，更加印證台灣智慧物聯業者在全球供應鏈中扮演著重要的角色。

葉明水指出，此次共有32家年營業額超過1億美元重量級買主參加(佔總買主數18%)，其中有11家為超過5億美元之超大型買主，包括54億美元的日本上市公司材料供應商KANEKA來台採購二次鋰電池、二次鋰電池材料及其儲能電池組；50億美元的土耳其第一大家電商ARCELIK採購主動/被動元件、PCB、液晶顯示面板、背光組件等；加拿大50億美元的知名電子通路商FUTURE ELECTRONICS來台採購無線通訊模組、石英、IC、電力模組及連接器等。

貿協秘書長葉明水在採購大會首場（台北場）媒合現場。記者黃文奇/攝影
貿協秘書長葉明水在採購大會首場（台北場）媒合現場。記者黃文奇/攝影
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