上奇旗下昕奇雲端 獲亞馬遜AWS MSP託管服務合作夥伴

2019-04-24 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



上奇今天宣布，旗下100%轉投資子公司昕奇雲端科技（GCS），榮獲亞馬遜AWS MSP託管服務合作夥伴（MSP），成為AWS MSP全球託管服務合作夥伴之一，是上奇雲端服務事業的重要里程碑。

上奇發言人魏茂發表示，在全球SaaS與IaaS的持續成長趨勢之下，加大雲服務投資與區域化生態圈的共建，是上奇發展雲服務的重要方向，集團於2018年4月任命現職上奇轉投資公司碩泰網通總經理李正雄擔負重任，為GCS總經理，以其既有資通產業的豐富經驗帶領團隊厚植實力，發展碩泰網通與昕奇雲端科技的綜效與擴展事業版圖。

李正雄表示，AWS位居IaaS領導者，也是企業移上雲或新創者會優先考慮使用的。GCS今為AWS MSP認證之託管服務合作夥伴，即表示GCS整體資訊安全無虞，更具有AWS雲端管理，監控，優化等專業能力，同時也完成自有的雲帳務平台系統，現在獲得AWS國際保證，相信未來一定可以提供最佳的技術支援及售後服務給客戶。

隨雲端運用趨勢和物聯網時代發展，IT重心逐漸轉至雲端，公有雲市場需求日漸提升。根據研究報告顯示，2019年全球軟體支出可成長8.5%，兩年後再成長8.2%，全球GDP將達4,660億美元，其中有半數貢獻來自數位化。未來將有越來越多企業積極朝數位原生企業發展，產業趨勢必然將持續向上攀升。

李正雄表示：「積極創建跨界合作關係、營造物聯網的生態圈，以我所帶領的碩泰網通團隊在資訊安全、網路通訊有專業的實力與經驗，昕奇雲端今也具備堅強、專業的技術陣容，勢必能積極開創兩方合作的綜效，在亞太區進行深耕的同時也將服務推向全球。」