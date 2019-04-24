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AMPA展登場 TTG即時媒合商機

2019-04-24 20:01經濟日報 記者蕭永樂╱即時報導

2019年台北AMPA展集結台北國際汽車零配件展與同系列共6個展，分別於今（24）日起陸續開展，本報派出團隊，以南港展覽一館4樓N0015為基地，發行TTG雜誌（台灣車輛零配件總覽）、TTG USB等刊物，搭配媒合系統，以高效的外銷解決方案，讓客戶全方位掌握即時商機。

此次展覽以電動化、電子化及智慧化為主軸，為亞洲最佳汽機車產業整合採購平台，同時完整呈現台灣汽機車產業供應鏈，由引擎、懸吊、傳動、煞車到車燈、電池、馬達，以及車聯網相關應用，業界指標大廠齊聚。

車身碰撞件的東陽及耿鼎，車燈的帝寶、秀山及龍鋒，引擎零件翔輪、東豐，水箱的英瑞，底盤零件的煌裕，制動煞車的南晃，改裝部品的沛斯可、精晨，卡車零件的可洲，以及車用端子的胡連、集勝等。在車用電子廠商方面包括，驊陞科技的全方位防碰撞先進駕駛輔助系統Wieson ADAS，車載資訊神達數位的雙鏡頭行車紀錄器，胎壓偵測器的為升電裝推出針對大型車輛設計全方位行車輔助系統，以及具有多項LED車燈專利的新傑燈光推出全系列汽機車應用的LED燈泡。汽車維修工具位於南港展覽館4樓，工具組的唯誠、汽車診斷儀器的橋牧、維修工具的川景等，展出產品豐富且多元。

南港展覽二館的電動汽機車展，規畫成車區、電池與周邊設備區，迪亞吉、飛宏科技、錡明工業、華城電機及星博電子等知名廠商參展。智慧運輸展除展示智慧載具元件、零組件、服務及公共物流管理系統外，更特別籌畫ADAS自駕車試乘區，提供國內外買主實際體驗台灣優異的自動駕駛及智慧電動車。

經濟日報（中經社）於展前向所經營的數萬名買主發出邀請函，開展後國際買主陸續前來服務攤位，索取TTG雜誌、TTG USB版本，現場本報推出獨家電子媒合系統，即時媒合推薦廠商廣告型錄及攤位號碼，如向日本買主瀨戶先生配對霧燈及警報系統供應商，加拿大買主Raed配對活塞及油封零件供應商。

當中180位國際買主表示中經社對台灣汽配相關供應商的宣傳及媒合服務非常貼心，所提供的供應商資料，對採購汽配產品具有極高參考價值，是汽配產業最佳的服務平台。

2019 TTG 9月號廣告熱烈徵集中，進軍拉丁美洲最佳平台－墨西哥汽配展、前進歐洲－巴黎汽配展只剩最後機會，歡迎加入最佳拓展全球外銷行列，聯絡電話（02）8692-5588分機2085。

AMPA展首日(24)加拿大買主Raed前來攤位使用電子媒合系統後，拍取拜訪名單...
AMPA展首日(24)加拿大買主Raed前來攤位使用電子媒合系統後，拍取拜訪名單。 (黃銘峯 / 攝影)
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