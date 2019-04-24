iRobot擴大委外代工 金寶有望受惠

2019-04-24 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



掃地機器人大廠iRobot表示，將擴大委外代工的規模，主力代工廠之一的金寶有機會受惠，金寶2019年受到中美貿易戰利多的帶動下，旗下泰國與菲律賓等東南亞廠房的產能供不應求，業績可望逐季上揚。

外電報導，iRobot執行長Colin Angle指出，儘管iRobot在1月1日調高美國售價，但國內銷售依舊強勁，Roomba i7/i7+需求超出預期。此外，Roomba i7/i7+在EMEA（歐洲、中東與非洲地區）、日本以及中國的開賣狀況非常成功。

Angle指出，2019年第2季營收將年增17-19%，因全球對這些產品的需求強勁、加上本季將有兩款新產品上市。

Angle對未來一年感到非常興奮。他提到，iRobot將擴大中國境外的製造和供應鏈。iRobot先前曾提到，將自2019年起委託一家中國境外代工廠商生產數款Roomba掃地機器人。

Angle23日在財報電話會議上表示，名為「Terra」的革命性自動割草機將在2019年稍後推出。Angle在2月時表示，Terra會像人類一樣聰明地、有系統地在院子裡割草，它會記住哪些地方已經除過草、哪些地方還沒完成。

Angle還提到，iRobot已獲亞馬遜邀請出席人工智慧與機器人會議，公司將與亞馬遜合作展示採用Alexa語音助理驅動的iRobot智慧家庭裝置。

金寶一向不評論單一客戶，該公司總經理沈軾榮之前表示，現在全球面臨40年未有之大變局，但對金寶而言是40年未有之大機會，世界大亂，金寶機會大好，看好今明兩年成長力道。