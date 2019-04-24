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訊連人臉辨識商機 明年爆發

2019-04-24 19:49經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

訊連今（23）日公布2019第1季稅後純益5,878.3萬元，年增49.7%，季減26.7%，第1季每股純益（EPS）0.7元，董事長黃肇雄表示，該公司人臉辨識技術獲全球逾百家客戶洽談，市場需求「大到做不完」，2020將可明顯貢獻營收，初期將占營收比重的10%，成為推動未來業績成長的主力產品。

訊連今天召開法說會，該公司2019第1季營收3.27億元，年減13.9%；營業利益5,441.2萬元，年減50.7%，季減48.8%，主要是因為產品改採租賃模式的影響，使得初期營收與獲利會下滑；但受到匯兌收益、投資收益、轉投資的玩美移動虧損縮小帶動下，使得第1季獲利年增49.7%。

黃肇雄說，包括PowerDirector等軟體的Create產品線，2019第1季有58%新客戶選擇租賃模式，而且近70%租賃客戶選擇年租契約，表現超出預期。雖然轉租賃模式，對2019年財報會有短期負面影響，但租賃模式具有循環式經常性收入，長期對公司經營本質有很大助益。

他認為，訊連租賃模式成功的原因，在於每月持續免費提供租賃用戶豐富的加值套件，包括背景音樂、聲音音效、特效套件等，秘訣是持續提供「甜頭」給租賃用戶，讓「甜頭」的價值大於月租費。

至於人臉辨識技術方面，他指出，訊連開發的AI臉部辨識技術FaceMe，在美國國家標準暨技術研究院設立的臉部辨識技術廠商測試中，獲評比為全球第18名的團隊；若不計中國與俄國團隊，訊連排在全球前10名。

黃肇雄說，FaceMe在2018年9月發布後，目前獲全球逾百家客戶洽談中，主要在台灣、東南亞、日本、韓國等地，應用情境包括公司門禁系統、銀行ATM提款、銀行線上開戶、商店偵測VIP及黑名單、居酒屋客戶年紀偵測、智慧家庭等，甚至日本報社也想用FaceMe來管理照片資料庫。

他強調，訊連與客戶洽談後，發現臉部辨識的市場需求「大到做不完」，很高興在對的時候進入市場，訊連將加碼投資研發及業務團隊，雖然今年FaceMe營收貢獻不明顯，但看好2020年貢獻將大幅提高，未來營收占比至少10%起跳。

黃肇雄認為，受到美中貿易衝突的影響，美國政府和廠商對於採用中國開發的臉部辨識技術可能有顧慮，反而有利於台灣廠商搶占商機刷臉商機，除了中國市場訊連吃不到之外，其他市場的商機將非常龐大，FaceMe也將成為推動訊連未來業績成長的主力產品。

訊連董事長黃肇雄。記者蕭君暉/攝影
訊連董事長黃肇雄。記者蕭君暉/攝影
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