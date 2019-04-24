綠電為未來趨勢 土地問題是大挑戰

2019-04-24 19:22 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



石東益看好台灣在法規制定後綠能發展會更好，但也指出土地問題跟電價還是需要面對的挑戰。（Photo by 呂翔禾/台灣醒報） 分享 facebook 「綠電將會愈來愈便宜！」永豐銀行副總經理歐陽子能表示，台灣的綠電在政府法規制定後更有發展空間，但是綠電設廠的土地設置、取得與環評過程仍需2到3年，他看好台灣綠電發展，但也希望政府可以協助企業解決土地問題，而綠電電價何時能降到一定水準，是廠商需要面對的挑戰。

「地球好，台灣才會好。」歐陽子能說，在政策推動與民間投入下，太陽能等綠能產業可以穩健成長。同時，他們也推動能源儲存產業，配合多種技術調控綠電發電量可能不均的問題。

富崴能源董事長胡惠森表示，12天前，政府才剛通過《再生能源發展條例》，規定企業需要使用綠電，符合國際趨勢，也可以讓台灣產業更有競爭力。他舉例，韓國三星已經宣佈2025要成為全綠企業，意即使用三星產品不會造成碳排放，這也讓台積電很緊張，現在政府有規定就可以鼓勵企業採用綠能設施。

太陽能公會代表郭軒甫說，以太陽能為例，民國99年時電價每度仍需12塊，但今年只要4塊左右，速度非常快。而未來除了綠電以外，儲電等其他新興產業也可以發展，透過儲存電能以調解每天不同時間用電不均的問題，增加產能與效率。

不過智捷能源公司董事長石東益也提到，台灣再生能源雖然價格會調降，但如果根據政府現行能源規劃，我們未來到2025年仍需多負擔2500億的電費，再生能源的價格不會降的太快；另外，廠商在設廠時，土地取得與環評過程仍相對費時，都是未來綠電面對的挑戰。

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