台灣大行動閱讀力大爆發 一天下載6萬本電子書

2019-04-24 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信Hami書城在4月23日世界閱讀日，開放全台行動用戶免費下載書城「月讀包」，創下萬人搶下載體驗，下載量超過6萬本，締造行動用戶一天內在Hami書城16萬分鐘搶下載的盛況，成功串聯全台體驗行動閱讀的魅力。

中華電信表示，依Hami書城4月23日提供免費閱讀進行用戶瀏覽行為分析，下載量以大台北地區最多，達2.5萬本以上；其次，分別為台中市、高雄市和桃園市，亦超過2萬本。

中華電信指出，在閱讀偏好上，各縣市也有差異，大台北地區以財經商管居多、高雄地區的用戶偏愛健康類的書刊、桃園地區則以偏好生活休閒類型的用戶居多。

此外，中華電信分析，下載瀏覽閱讀，在上、下班通勤時間瀏覽量達到最高峰，上班通勤時間(7點至9點)以新聞訊息點閱率最高，下班時段(17點至19點)多數用戶瀏覽較輕鬆的旅遊、休閒熱門雜誌，如Ciao潮旅、HERE雜誌)。

另週日(4月21日)剛播出精彩大結局的熱門台劇《我們與惡的距離》，意料中也成為此次免費體驗下載最高的電子書。

中華電信表示，延續Hami書城帶動全台行動用戶閱讀的行動力，中華電信Hami書城推出限時優惠，即日起至108年5月10日止，申辦Hami書城月讀包3個月，399元(原價447元)，再送50元電子書購書金及300元熱門線上學習平台的課程折價券。