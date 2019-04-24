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Z世代看影音廣告行為：低耐心、高主導性

2019-04-24 18:34經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

本土數位影音廣告行銷業者OneAD針對資料庫中，1,800萬不重複消費者進行AI數據剖析，發布「消費者數位足跡報告」，發現消費者的行為碎裂而分散，對影音議題中的廣告閱讀時間都不長，但整體來說，投資理財、健康、議題報導觀看時間最久。高潛力消費者不管使用手機或桌機瀏覽，對投資理財、健康與專題式議題報導頁面中的影音廣告，停留時間最久；手機使用情境仍較分散，平觀觀看廣告秒數約8.8秒，桌機的平均觀看秒數則約23.7秒。

OneAD執行長李素真表示，桌機使用者在科技相關報導內容上觀看影音廣告的秒數較為持久，平均觀看秒數約25.2秒；而OneAD發現使用桌機的高潛力消費族群男性多於女性，且以15~17歲，以及55歲以上兩個年齡區間的族群居多。

18-24歲的「Z世代」身處爆炸資訊、遊走於多種裝置間。OneAD 蒐集全台210萬不重複，相當於涵蓋99.4%的18-24歲族群，發表Z世代數位足跡調查報導，發現Z世代消費者偏愛觀看影音廣告內容，用手機觀看佔比高達68%；然在分眾、多屏等媒體碎裂化下，Z世代族群看得快卻沒耐心，數位原生代「高速率」、「低耐心」及「高主導性」的廣告觀看習慣。

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