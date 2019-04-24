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「一顆螺絲掉在地上」 郭台銘不可迴避的社會正義問題

外資買超台積電5,748張 台積電股價、市值雙創新高

2019-04-24 16:44經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）第2季營運展望符合法人預期，今（24）日股價開高震盪，終場收269元，上漲1元，市值增達6兆9,752.77億元，股價、市值雙雙創下歷史新高，為單一上市櫃公司市值最高個股；統計外資單日買超5,748張，為外資買超第三高個股，累計已連續9個交易日買超，合計買超90,795張。

台積電預估第2季營收75.5~76.5億美元，毛利率43~45%，較上季41.3%，增加1.7~3.7個百分點；營業利益率31~33%，較上季29.4%增加，符合法人預期，台積電預估今年業績微幅成長。

在基本面題材支撐，法說會後已有外資調高評等及目標價，法人看好下半年的營運成長動能更強，台積電今日股價跳空以270元開高，再創歷史新高價，市值飆上7兆12.08億元，股價、市值雙雙締造新猷，不過，股價開高後攻勢力道似有不足，盤中一度翻黑，下滑至267.5元，終場上漲1元作收，漲幅0.37%。

外資持續買超台積電，今日買超5,748張，連續9個交易日買超；投信買超110張，僅自營商賣超960張，合計三大法人買超4,898張，外資買盤是推升股價持續創新高的重要動能。

台積電外資

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