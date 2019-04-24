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大聯盟跳級生 黃暐傑、林子偉有這些共通點

台塑集團集體收賄案 這名協理遭解僱可拿564萬元

亞洲人愛吃巧克力 使這家巧克力業者成為大贏家

2019-04-24 16:27經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

彭博資訊報導，亞洲對巧克力的需求持續攀升，使馬來西亞巧克力業者源宗集團成為這股熱潮的大贏家，去年股價飆漲逾150%、獲利成長一倍，成為吉隆坡綜合指數去年表現最佳的公司，優於MSCI AC世界指數去年整體大致持平的表現。

源宗執行長鄭賀聯表示，公司的利潤率和銷售持續提高，去年淨利成長一倍至1億8,930萬馬元（4,580萬美元）；受惠於產能提升和利潤率提高，預料今年能延續去年的漲勢。

鄭賀聯表示，「公司去年起對強勁的巧克力需求非常有感」，這有助公司增持遠期可可豆合約部位。人們津津有味地吃著黑克力，認為這是比一般零食更健康的替代選擇，從而推升可可需求，導致可可市場緊縮的現象惡化，因為亞洲的可可豆供應有限。

源宗22日收盤大漲近4%至3.84馬元，直逼歷史高點。鄭賀聯想進一步將巧克力生產廠設在可可豆產地附近，因他正尋求未來十年將磨碎可可豆的產能提高一倍。這可能意味著他要千里迢迢到非洲或南美洲設廠，理由是馬來西亞和印度的可可豆產量正在減少。

鄭賀聯表示，「我可以在可可豆產地或巧克力消費區推動額外的擴張計畫，而公司傾向往可可豆產地發展。在那邊設廠有點冒險，因此部分業者不願前往，但這樣就會錯失機會。」

迦納和象牙海岸是可可豆生產大國，鄭賀聯表示，這些非洲國家「提供租稅獎勵以鼓勵業者前來設廠。我們有持續研究在這些國家設廠，只是還沒有具體計畫」。

鄭賀聯表示，市場對可可粉的需求推動公司成長，因此公司擴張與否都取決於這熱潮，「若我們抓住機會，或顧客持續成長和利潤率提高，公司就會成長」。

根據亞洲可可協會（Cocoa Association of Asia）上周的數據，亞洲今年頭一季處理可可豆的數量比去年同期大增近10%，顯示「亞洲對可可的需求保持強勁」。

亞洲可可協會的數據顯示，亞洲今年第1季處理可可豆的數量比去年同期大增近10%。路...
亞洲可可協會的數據顯示，亞洲今年第1季處理可可豆的數量比去年同期大增近10%。路透
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巧克力馬來西亞

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