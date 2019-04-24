竹科舉行宜蘭園區招商 洽詢熱烈

2019-04-24 15:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



竹科管理局與宜蘭縣政府今（24）日舉辦「2019宜居宜業‧好生活，宜蘭園區招商說明會」，由科技部許有進次長、竹科管理局王永壯局長、宜蘭縣政府林建榮副縣長聯合主持，吸引超過100位大台北地區及宜蘭的通訊知識服務、數位內容及研發等相關產業及學研單位到場了解宜科投資環境及招商優惠措施，現場投資詢問不斷，場面熱烈超乎預期。

科技部次長許有進致詞時表示，科學園區是台灣高科技產業的重要命脈，更是創新生態系的核心所在。為了永續競爭力，科技部擬定了「科學園區未來十年規劃藍圖」，以「原強項進化、攻新興領域」做為發展的重點策略。尤其未來是AIoT世代，將有更多垂直應用整合以及軟硬體結合的解決方案問世，因此我們除了持續精進硬體產業聚落的優勢之外，也強調要做跨域軟體的應用發展。在這個藍圖下，宜蘭園區的產業特性與環境，正適合做為新興技術領域的實證場域，例如AI應用、智慧交通、智慧醫療、科技文化創意等，透過產、學、研共同投入，營造生態系，把科技廊道的影響力延伸到東北部，期待相關產業群聚效應，帶來爆發性成長。

竹科管理局局長王永壯表示，至108年4月，總計核准21家廠商進駐，標準廠房出租率已達78%，目前仍有多家廠商申請進駐中。眼見標準廠房滿租在即，竹科管理局也將在今年9月動土興建第二棟標準廠房，可提供41個廠房單元。為符合軟硬體整合智慧應用發展趨勢及在地產業特色，竹科管理局在不增加環評承諾汙染總量條件下，辦理「竹科宜蘭園區修正產業環評計畫」，新增精密機械、生物科技、綠能、通訊及光電元件系統等產業進駐，使宜科成為整合在地產業實力的新型態智慧優質園區。

說明會邀請太極影音科技公司黃寶雲董事長及海納光電公司江朝宗總經理分享產業經驗，使與會者領略科技與文化藝術激盪出的火花及雷射細微加工的科技成果。

同時，竹科管理局及宜蘭縣政府也特別針對宜科投資環境、產學研發補助與吸引人才的優異環境、青創基地及第二期標準廠房興建規劃等進行深入介紹。整場活動吸引超過100多位企業負責人及高階主管代表出席盛會，眾多廠商也對申請進駐宜蘭園區的流程、水電需求、人才供給及重作環評進度等表達關心與期待，現場交流熱絡。