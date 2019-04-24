技嘉 推出GTX 1650晶片顯示卡

2019-04-24 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡大廠技嘉（2376）發表最新一代GeForce GTX 1650圖靈架構顯示卡，推出GeForce GTX 1650 GAMING OC 4G、GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G、GeForce GTX 1650 OC 4G、GeForce GTX 1650 MINI ITX OC 4G等4款顯示卡。

技嘉指出，這4款GeForce GTX 1650圖靈架構顯示卡，具備可以同時執行整數運算與浮點運算的能力，比起上一代Pascal架構無法同時運算快上許多，而且全部使用技嘉嚴選的超頻晶片，加上技嘉優異的散熱技術，讓所有玩家可以盡情的享受各種遊戲帶來的完美體驗。

技嘉GeForce GTX 1650 GAMING OC 4G採用獨家WINDFORCE 2X100mm散熱系統，追求全方位散熱的理念，除了GPU之外，包括VRAM、MOSFET與其他發熱元件，都能被散熱系統完整的保護到。兩個超大10公分風扇，不僅具備抗擾流正逆轉功能，獨特的刀刃扇葉設計更可以提升風量，增加散熱能力。

技嘉表示，使用2根複合式熱管直接接觸GPU，能夠迅速的將廢熱由GPU晶片導出，展現高效能並維持顯示晶片穩定運作。此外，導入超耐久與極限超頻設計、造型強化背板等，都讓顯示卡的整體品質更上一層。GAMING OC提供了3個HDMI與1個display port的螢幕輸出，最多可以同時支援到4個螢幕。GAMING OC同時具備最新RGB fusion 2.0，可與所有支援RGB fusion 2.0的設備同步燈光效果，滿足玩家酷炫的需求。

技嘉GeForce GTX 1650 WINDFORCE OC 4G, GeForce GTX 1650 OC 4G則是雙風扇玩家的最佳選擇。具備了獨家的WINDFORCE散熱設計，兩個機種各搭載雙9公分與雙8公分的風扇，都具備抗擾流正逆轉功能，與獨特的刀刃扇葉設計，提供顯示卡充分的散熱需求。兩個機種都使用技嘉嚴選的超頻晶片，顯示卡上也搭配了高品質的料件，讓顯示卡可以在高效能超頻的狀況下長久使用。

技嘉GeForce GTX 1650 MINI ITX OC 4G則是專為小型機殼設計的顯示卡。技嘉不斷追求電路的完美設計，加上高品質耐熱元件的使用，在保持超頻高效能的狀況下，能夠將顯示卡的長度縮短到不到17公分，領先業界其他廠商。讓喜歡小尺寸電腦的玩家也能擁有高效能的顯示卡。