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郭台銘選總統 顧立雄籲鴻海做好資訊揭露

2019-04-24 09:20聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

鴻海集團董事長郭台銘宣布參選總統，鴻海的股價也隨選情而波動。金管會主委顧立雄表示，每個投資人都要關注基本面，在集團創業領導人有新的生涯規劃的當下，投資人會關心接班的問題，證交所也會請鴻海做好重大資訊揭露。

金管會今天至立法院財委會進行「強化金融消費者保護措施」專題報告。

鴻海金管會證交所

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