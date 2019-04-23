朋程燃油車與電動車兩路併進 推升出貨單價大躍進

2019-04-23 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



朋程董事長盧明光今（23）日表示，該公司兵分兩路，新開發的燃油車高效率二極體，把出貨單價從9元提升到25元，下一步再提升到50元，至於無人駕駛與電動車，都需要用到的電子驅動器，即IGBT與MOSFET，這些新產品將在2020年底推出，全力搭上電動車與油電車未來的高成長。

盧明光說，燃油車的發電機效率過去是64%到68%，現在該公司開發的新產品，可以提升到72到76%，使得二氧化碳排放減少，過去這項產品一個賣28美分，現在賣到82至85美分（等於新台幣9元變25元），而且是用6吋晶圓，所以他要投資茂矽，因為要用到它的產能。

他說，下一步效率拉到80%，接近歐洲二氧化碳的排放標準，價格提升到1.5至2美元（約為新台幣50元），目前朋程在傳統燃油車的產品，全球市占率達52%，由於別人不做，市占率將會因此提高，加上該公司提高發動機效率，使產品附加價值跟著提高，

至於電動車與油電車的產品，他說，一定要做，所以朋程蓋新廠，做IGBT模組，預計2019年7月興建，2020年底完成，為未來的電動車與油電車提前布局。

他強調，電動車用到的電子產品占60%至65%，傳統燃油車只有不到30%，而且電動車在扣掉電池之後，有許多半導體電子驅動器，如MOSFET與IGBT。目前全球燃油車占整體市場的90%，油電6%，電動車2.5至3%

不過，到了2025年，燃油車市占率降到65%，電動車提升到12至15%，而且要更大的IGBT模組來驅動馬達，油電將占15%，也要使用IGBT，未來商機龐大。

他說，IGBT未來很重要，現在全球只有2.5%的市占率，可是將快速成長到12至15%，成長五倍，未來電動車要占30%以上的市占率，是成長10倍，台灣擁有半導體代工與封裝，是全球最好，朋程可以在這一塊占到市占率，並與國際大廠競爭。