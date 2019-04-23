親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

像你一樣的總統：政治素人如何摧毀秘魯民主？

超美！NASA發現新星系 狀如伸長觸手的水母

中美晶持續投資 擴大半導體事業

2019-04-23 20:34經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

中美晶董事長盧明光今（23）日表示，2019年整體半導體景氣，第1季落底，第2季會比第1季略好，第3季會更好，由於中美晶91%的營收是來自半導體，加上該公司手上有超過300億元現金，將持續從事投資、併購與轉型，今年整體營運成長可期。

盧明光說，中美晶目前手頭擁有超過300億元現金，將持續進行營運轉型，繼2018年投資特殊氣體廠台特化，2019年會再投資一家公司，並以國內廠商為主，2020年還會再投資一家，隨著中美晶預計明年完成三年的半導體事業布局，整體營運將可以成長很多。

雖然太陽能產業不振，不過，他說太陽能產品占中美晶營收比重，2017年是19%，2018年14%，2019年第1季剩下9%，因此，已經降的很低了。由於該公司來自半導體的營收不斷成長，將可彌補太陽能事業的衰退，推升中美晶業績持續增長。

他強調，2018年中美晶投資台特化，做特殊氣體，現在台積電的7奈米及5奈米製程都要用到，已經開始供應給國內廠商，大陸LCD先進的10及10.5代廠也都要用。除了台特化，他說，將持續投資半導體，推動成長，2019年與2020年，都會有一個新的投資，目前蘊釀中，目標都是在國內廠商。

至於太陽能市場，他說，全球太陽能市場需求其實是持續增加，但是中國供應鏈的成本非常有競爭力，事實上，不是太陽能產業不好，是台灣供應鏈成本比較高，輸在成本，不是輸在技術。

繼太陽能矽晶圓廠達能決定停產後，益通也跟進停止生產太陽能電池，盧明光說，台灣供應鏈成本較高，多數廠商營運辛苦，紛紛進行資產活化，尋求轉型。

像國內的聯合能源目前是控制成本，縮減電池產能，加大系統與模組的營收，同時，一半的電池產能是向外採購，讓系統與模組賺錢，來彌補電池的虧損。

至於其他電池廠，他說，沒那麼好的狀況，茂迪、元晶模組產能比較大，達能、綠能與益通，也紛紛轉型做別的東西。

中美晶目前在太陽能部分，他說，只做特殊應用的產品，而且不是用在太陽能電池，目前中美晶還有800MW太陽能電池，是單晶的產品，而且在競爭與轉換效率上，比別人好一點。

由工研院主辦的國際超大型積體電路技術研討會，今天在新竹國賓飯店舉辦，包括盧明光、華邦電董事長焦佑鈞、緯穎總經理洪麗甯及M31董事長林孝平等四人，在會中獲頒ERSO Award，肯定他們對半導體與資通訊產業的貢獻。

中美晶董事長盧明光。記者蕭君暉/攝影
中美晶董事長盧明光。記者蕭君暉/攝影
分享

太陽能電池中美晶半導體

相關新聞

myfone行動創作獎來了 全民「反骨．返古」放膽玩

2019-04-23 14:36

凌華整合Google Cloud 強化物聯網解決方案

2019-04-23 14:36

工研院VLSI研討會登場 剖析半導體新成長契機

2019-04-23 14:36

印度電競潮崛起 華碩搶下灘頭堡

2019-04-23 14:36

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

華碩NB深耕印度 報捷

2019-04-23 00:10

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

交部：謝繼茂可望無縫接軌

2019-04-22 23:26

郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50

微軟新創加速器 助14家台灣新創團隊躋身獨角獸

2019-04-22 16:42

無縫接軌 中華電董事長謝繼茂走馬上任

2019-04-22 16:05

友達辦共榮成長CSR夥伴大會 攜供應商共推CSR

2019-04-22 15:39
看更多

熱門文章

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

華視再傳裁員 工會：昨天通知今天不用上班了

2019-04-23 12:51

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

黑函爆南山人壽買債券ETF圖利 公司發四點聲明澄清

2019-04-23 18:09

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

洗錢防制開戶要1小時 這家銀行開戶只要20分鐘

2019-04-23 14:01

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17

三商壽長春金融大樓 泰安產險奪標

2019-04-23 16:16

長榮空服員5月初啟動罷工投票 林佳龍回應了

2019-04-23 18:27

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

兆豐銀全國首創推智慧櫃員機 開戶最快只要11分鐘

2019-04-23 12:45

企業投資KY股 要稅

2019-04-22 23:55

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

華碩NB深耕印度 報捷

2019-04-23 00:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top