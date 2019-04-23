中美晶持續投資 擴大半導體事業

2019-04-23 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



中美晶董事長盧明光今（23）日表示，2019年整體半導體景氣，第1季落底，第2季會比第1季略好，第3季會更好，由於中美晶91%的營收是來自半導體，加上該公司手上有超過300億元現金，將持續從事投資、併購與轉型，今年整體營運成長可期。

盧明光說，中美晶目前手頭擁有超過300億元現金，將持續進行營運轉型，繼2018年投資特殊氣體廠台特化，2019年會再投資一家公司，並以國內廠商為主，2020年還會再投資一家，隨著中美晶預計明年完成三年的半導體事業布局，整體營運將可以成長很多。

雖然太陽能產業不振，不過，他說太陽能產品占中美晶營收比重，2017年是19%，2018年14%，2019年第1季剩下9%，因此，已經降的很低了。由於該公司來自半導體的營收不斷成長，將可彌補太陽能事業的衰退，推升中美晶業績持續增長。

他強調，2018年中美晶投資台特化，做特殊氣體，現在台積電的7奈米及5奈米製程都要用到，已經開始供應給國內廠商，大陸LCD先進的10及10.5代廠也都要用。除了台特化，他說，將持續投資半導體，推動成長，2019年與2020年，都會有一個新的投資，目前蘊釀中，目標都是在國內廠商。

至於太陽能市場，他說，全球太陽能市場需求其實是持續增加，但是中國供應鏈的成本非常有競爭力，事實上，不是太陽能產業不好，是台灣供應鏈成本比較高，輸在成本，不是輸在技術。

繼太陽能矽晶圓廠達能決定停產後，益通也跟進停止生產太陽能電池，盧明光說，台灣供應鏈成本較高，多數廠商營運辛苦，紛紛進行資產活化，尋求轉型。

像國內的聯合能源目前是控制成本，縮減電池產能，加大系統與模組的營收，同時，一半的電池產能是向外採購，讓系統與模組賺錢，來彌補電池的虧損。

至於其他電池廠，他說，沒那麼好的狀況，茂迪、元晶模組產能比較大，達能、綠能與益通，也紛紛轉型做別的東西。

中美晶目前在太陽能部分，他說，只做特殊應用的產品，而且不是用在太陽能電池，目前中美晶還有800MW太陽能電池，是單晶的產品，而且在競爭與轉換效率上，比別人好一點。