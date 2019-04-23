洞察物聯網連結區塊鏈 ITM突破三難局面

2019-04-23 19:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



區塊鏈成為眾多產業期待轉型的技術工具，但許多應用缺陷也逐步浮現，ITM國際信任機器公司共同創辦人暨台師大資工系教授黃冠寰點出，現有區塊鏈應用於物聯網的瓶頸有三點—擴容性、隱私性與成本。

黃冠寰今（23）日表示，擴容性部分，目前主流公有鏈每秒能記錄的資料不到15筆，面對全球數百億聯網裝置的資料速度，公鏈難以招架；隱私方面，區塊鏈的公開透明與不可竄改性雖可解決信任制度，但如醫療紀錄等牽涉隱私問題的資料，仍不宜將紀錄上鏈讓大眾都可查核；成本更是企業關注重點，以公有鏈每記錄一筆資料都須支付礦工費的狀態，若要計算IOT資料量，將是天文數字的費用支出。

而目前市場提出的解決方案，如私有鏈、代理人機制、設備上鏈機制等，皆難以兼顧區塊鏈優點與瓶頸解決。

在規模、安全、去中心的區塊鏈三難局面下，ITM國際信任機器公司推出「ITM安全協定」的解決方案，非節點或測鏈技術，用簡單有效的安全驗證協定，解決區塊鏈應用瓶頸。ITM以基於交易定位摩克樹的安全協定為核心，讓晶片以最精簡的運作模式，將交易及記錄送到公有區塊鏈，並讓晶片進行稽核。

透過ITM技術，能有效解決公有鏈頻寬不足、私有鏈缺乏全球共識的問題；且區塊鏈主鏈上一個交易可以清算鏈下100萬筆交易，改善區塊鏈效率100萬倍；並同步加速帳本、支付和智能合約的速度。

據了解，ITM技術已完成台灣專利申請，國際專利申請將陸續發出，目前合作夥伴包括資策會、加密通訊晶片I.X、瀚聯科技、及數個智慧電表及智慧裝置生產商等。黃冠寰表示，ITM的發展前景，在於善用台灣軟硬體發展優勢，將區塊鏈的擴容方案帶到IC（積體電路）領域。

目前運用現行公有鏈的百萬級擴容方案已經可行，並已開始進行商轉。透過IoT搭配ITM區塊鏈IC方案，可有效解決鏈上資料和鏈下世界不一致的問題，期待可為市場帶來Trusted Data as A service（信任機制即服務）的新商業模式。