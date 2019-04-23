研華攜手中華電信 共建5G產業生態鏈

2019-04-23 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



全球智慧系統領導廠商研華（2395）攜手中華電信，共同建構5G產業生態鏈；使用者除了能輕易透過終端設備，享受即時且流暢的超高畫質影片串流，更能加速拓展廣電市場、OTT（Over-the-top）即時串流影音與新興IoT應用市場的蓬勃商機。

隨著5G商用將於2020年上路，相關技術和創新應用方興未艾，最顯著的即為UHD的4K/8K即時串流、虛擬實境（VR）和擴增實境（AR），無不受益於5G的高速率、大頻寬和低延遲優勢。

對此，研華科技台灣區營運處副總林其鋒表示，研華早已布局5G市場，公司旗下網路通訊事業群深耕5G技術多年，並積極發展4K/8K技術與5G帶來的應用創新與邊緣運算。近幾年，藉由4K/8K核心技術、邊緣運算伺服器與虛擬化網路，分別與中華電信及領航隊夥伴合作，共同建構5G產業生態系；於2018年初，更加入由中華電信領軍的「5G領航隊」，攜手和40多家國內外產、官、學、研等單位與企業一同努力，希望能於2020年推出5G商用網路時，於全球5G價值鏈扮演要角。

研華影像事業部協理謝瓊琪對此表示，在5G時代裡，視頻加速會是製作VR、AR、智慧醫療、智慧零售和無人駕駛等領域的基本要件，因此，要真正落實5G並發揮5G特性，網路營運商必須從核心到行動邊緣，將基礎架構全面最佳化，並將各種超高清視訊功能整合到5G網路內，才能成為提供加值視頻應用程式的供應商。

此次，研華4K/8K影像即時編碼方案VEGA系列與5G結合應用，即以低延遲、易於整合的視訊處理平台，以更有效率運用行動邊緣和核心網路的頻寬，提升全新行動視訊基礎架構的壓縮效能，達成上述目標；該成果不僅於今（23）日舉行的「台灣5G產業發展聯盟－中華電信領航隊2019年度大會」完整展示，也將導入應用於2020年的東京奧運賽事上。

研華4K/8K影像即時編碼方案VEGA系列，能將龐大的串流影像進行即時壓縮，可將演唱會、運動賽事等即時場景搭配5G頻寬，快速傳輸到中控室進行影像處理，或傳送到使用者的行動裝置端上，使其能即時接收高畫質的直播畫面，體驗更流暢的影音和多視角的感觀影像。

研華現今已有諸多4K/8K影像即時編碼方案VEGA系列案例，包括協助國際奧運賽事直播從巴西足球、平昌奧運、台北世大運與台灣職棒等4K/8K轉播；於2018年，成功導入4K 3D技術於醫療手術中；另尚有支持世界級遊戲賽事和即時串流影音等多個應用。

林其鋒最後補充道，近年研華積極打造物聯網全球產業生態鏈，希望藉由共創模式與產業生態夥伴協力提供完整的行業解決方案；而此次在5G產業與技術更臻成熟下，加速推進與5G夥伴間共創方案成形，包括研華與中華電信及領航隊夥伴合作，運用物聯網大平台及智慧運籌中心，導入人工智慧、大數據、雲端、資安、擴增實境等五大關鍵能力，以發展5G在醫療、物聯網、AI、自動駕駛、智慧城市等產業應用；去年也將4K 3D圖像技術引進醫療應用協助提升醫療品質；今年更進一步推出AI影像方案，以滿足更多物聯網創新服務需求。