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AlphaBeta：隨選視訊市場成長快 台灣受益

2019-04-23 17:30經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

AlphaBeta 策略顧問公司今（23）日發表最新影視產業白皮書：《Asia on Demand：隨選視訊於亞洲娛樂產業中之投資成長》。報告中指出，預計 2022 年前，隨選視訊（Video On Demand）項目投資，預估將達到 101 億美元，此成長較於 2017年成長 3.7 倍。研究發現，亞洲國家的隨選影視消費者仍熱中本土內容，台灣消費者有 47% 樂見可以在隨選視訊平台上看到台灣的在地內容。

此份白皮書由 Netflix 委託 AlphaBeta 進行調查製作而成，目前許多台灣自製劇都已得到國際間注目，公視和 CatchPlay 與 HBO Asia 共同發行的《我們與惡的距離》（The World Between Us），是 CatchPlay 首次於平台上提供其投資影視作品，並得到兩岸觀眾的迴響。

今年一月Netflix也宣布第二部自製的華語原創影集《極道千金》正式開拍。白皮書也間接釋出訊息，看好台灣可搭上全球隨選視訊的蓬勃成長，吸引各國企業向台灣影視內容進行投資，為台灣影視產業生態創造機會。

由於亞洲各國消費者對當地影視內容需求龐大，Alpha Beta 預估全球影視業者亞洲直接投資金額將於 2017年 至 2022 年間增加 5 倍，2022 年投資總額將達到 40 億美元，隨選視訊產業的經濟效益預估是其內容投資額的 3 倍。也將帶動投資和工作機會。

但因隨選視訊是全新的產業，這也代表在法規、定義在地內容、鼓勵對在地內容投資等方面，都需要有全新的思維。AlphaBeta 也建議台灣政府，能持續推動並支持數位產業法規，加強反盜版法規並全面執法。

超過八成的隨選視訊產業高層主管表示，開放的投資環境、強健的法規及高品質的內容產製基礎建設，是提高當地影視內容投資的關鍵。希望透過投資在地內容，創造優質作品，進而促進需求，達到「良性循環」。

影視產業Netflix

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