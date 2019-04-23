Epson攜台科大、和碩 成立自動化產業人才認證中心

2019-04-23 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球創新科技領導品牌Epson長期重視台灣自動化產業的育才計劃，今（23）日宣布與台科大以及和碩聯合成立「自動化產業人才認證中心」，現場由台科大的學生展示機械手臂結合AI人工智慧的有趣互動應用，未來將結合「專業設備」、「深度學習」與「實際應用」三方的資源，落實機械手臂軟硬體開發、設計工程的人才培育，協助加速台灣生產製造產業的升級轉型，提升產業及在地人才的國際競爭力。

此次合作內容由Epson提供機械手臂及位於汐止的機械手臂展示暨實驗中心，藉由多款機械手臂的部署及各式應用情境，結合和碩所提供的實際案例及專案，讓學員能在專業的業師培訓及實地接觸高端設備的環境下，精進自動控制專業能力與技術。

台科大即將藉由種子教師開設相關課程及評鑑制度，此外也將藉由「自動化產業人才認證中心」的培訓標準，讓學員在完成課程後得以考取Epson原廠認證的「愛普生機械手臂人才能力鑑定證書」，成為擁有自動化及機械手臂整合之專業人才。

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示，放眼未來的智慧工廠，AI人工智慧與機械手臂將成為高效生產線的必要條件。Epson於台灣在地市場深耕多年，面對產業缺工、缺才的困境，協助眾多生產製造業者轉型升級不遺餘力，不僅在自動化導入以及產線整合層面提供專業的顧問式服務，更依客戶需求量身打造維修與應用教育訓練課程。

此次聯合三方的力量，備妥對應的資源、設備及環境，成立自動化產業人才認證中心，期望透過為期兩年的合作專案，深化在地人才培育，並在全球自動化浪潮下，作為台灣生產製造業者最強而有力的後盾。

Epson全球首創折臂式N系列六軸機械手臂，擁有機體輕巧靈活的特性，不僅有效節省40%安裝作業空間，移載時間更是縮短30%，其自動規劃最短路線的功能讓空間效率使用最大化、生產線效能最佳化。

搭載Epson獨家的QMEMS註一石英微電機系統技術，更是為機械手臂打造「高速度」、「高精度」、「低震動」的兩高一低絕對優勢，Epson四軸機械手臂更是深獲業界肯定，自2011年起穩坐全球市佔第一的寶座。

在工業4.0、大數據及AI人工智慧的世界趨勢浪潮下，台灣生產製造業若要維持國際競爭力，自動化的升級轉型已然成為眼下最重要的課題。隨著企業導入與建置自動化設備的需求日益增加，掌握自動化優秀人才更是產業升級轉型的必要關鍵。