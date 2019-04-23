親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

Epson攜台科大、和碩 成立自動化產業人才認證中心

2019-04-23 17:03經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球創新科技領導品牌Epson長期重視台灣自動化產業的育才計劃，今（23）日宣布與台科大以及和碩聯合成立「自動化產業人才認證中心」，現場由台科大的學生展示機械手臂結合AI人工智慧的有趣互動應用，未來將結合「專業設備」、「深度學習」與「實際應用」三方的資源，落實機械手臂軟硬體開發、設計工程的人才培育，協助加速台灣生產製造產業的升級轉型，提升產業及在地人才的國際競爭力。

此次合作內容由Epson提供機械手臂及位於汐止的機械手臂展示暨實驗中心，藉由多款機械手臂的部署及各式應用情境，結合和碩所提供的實際案例及專案，讓學員能在專業的業師培訓及實地接觸高端設備的環境下，精進自動控制專業能力與技術。

台科大即將藉由種子教師開設相關課程及評鑑制度，此外也將藉由「自動化產業人才認證中心」的培訓標準，讓學員在完成課程後得以考取Epson原廠認證的「愛普生機械手臂人才能力鑑定證書」，成為擁有自動化及機械手臂整合之專業人才。

台灣愛普生董事總經理呂理廸表示，放眼未來的智慧工廠，AI人工智慧與機械手臂將成為高效生產線的必要條件。Epson於台灣在地市場深耕多年，面對產業缺工、缺才的困境，協助眾多生產製造業者轉型升級不遺餘力，不僅在自動化導入以及產線整合層面提供專業的顧問式服務，更依客戶需求量身打造維修與應用教育訓練課程。

此次聯合三方的力量，備妥對應的資源、設備及環境，成立自動化產業人才認證中心，期望透過為期兩年的合作專案，深化在地人才培育，並在全球自動化浪潮下，作為台灣生產製造業者最強而有力的後盾。

Epson全球首創折臂式N系列六軸機械手臂，擁有機體輕巧靈活的特性，不僅有效節省40%安裝作業空間，移載時間更是縮短30%，其自動規劃最短路線的功能讓空間效率使用最大化、生產線效能最佳化。

搭載Epson獨家的QMEMS註一石英微電機系統技術，更是為機械手臂打造「高速度」、「高精度」、「低震動」的兩高一低絕對優勢，Epson四軸機械手臂更是深獲業界肯定，自2011年起穩坐全球市佔第一的寶座。

在工業4.0、大數據及AI人工智慧的世界趨勢浪潮下，台灣生產製造業若要維持國際競爭力，自動化的升級轉型已然成為眼下最重要的課題。隨著企業導入與建置自動化設備的需求日益增加，掌握自動化優秀人才更是產業升級轉型的必要關鍵。

Epson台科大

相關新聞

myfone行動創作獎來了 全民「反骨．返古」放膽玩

2019-04-23 14:36

凌華整合Google Cloud 強化物聯網解決方案

2019-04-23 14:36

工研院VLSI研討會登場 剖析半導體新成長契機

2019-04-23 14:36

印度電競潮崛起 華碩搶下灘頭堡

2019-04-23 14:36

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

華碩NB深耕印度 報捷

2019-04-23 00:10

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

交部：謝繼茂可望無縫接軌

2019-04-22 23:26

郭台銘選總統 外資：鴻海將效法台積、台塑接班

2019-04-22 16:50

微軟新創加速器 助14家台灣新創團隊躋身獨角獸

2019-04-22 16:42

無縫接軌 中華電董事長謝繼茂走馬上任

2019-04-22 16:05

友達辦共榮成長CSR夥伴大會 攜供應商共推CSR

2019-04-22 15:39

微星電競NB 拚雙位數增長

2019-04-22 14:50

無懼中美貿易戰 佳世達有準備

2019-04-22 14:50

佳世達衝智慧製造 獲PMC認證

2019-04-22 14:50

受惠5G商轉帶動 2020年全球伺服器出貨將攀高峰

2019-04-22 14:11

臻鼎全球夥伴大會 沈慶芳談願景盼供應鏈夥伴共同茁壯

2019-04-22 14:10

5G加速類載板滲透率 郭明錤點名PCB四星受惠

2019-04-22 13:52

未足額進用身障員工 力晶科技連續九個月居首

2019-04-22 12:01

創業家兄弟衝虛實整合 攜手環球購物中心

2019-04-22 11:50
看更多

熱門文章

馬自達瑕疵報告一拖再拖！交部怒斥：妨礙調查將開罰

2019-04-22 20:58

陳俊聖再出招！宏碁電競新品讓外媒也驚呼連連

2019-04-23 09:46

綠營財經國師為何常常喝到醉？陳博志哽咽暴祕辛

2019-04-23 16:17

銀行滿手現金 房貸利率下殺

2019-04-23 00:28

華視再傳裁員 工會：昨天通知今天不用上班了

2019-04-23 12:51

華為財報犀利 台系鏈沾光

2019-04-23 00:09

外銷訂單連五黑 Q2恐再衰退

2019-04-23 00:33

這些地段去年房貸利率殺到1.58％ 今年還會更低嗎？

2019-04-22 20:01

開錯的發票仍有效！ 中獎一樣可以領

2019-04-23 10:58

匯回資金 五年不能碰房地產

2019-04-23 00:40

海底撈老闆都佩服的王品 如何在大陸市場扭轉劣勢？

2019-04-23 01:35

金融時報看郭台銘…台灣的顛覆之王

2019-04-22 23:27

和泰、裕隆 大舉徵才600人

2019-04-22 23:34

不堪長期虧損 益通將停止太陽能電池業務

2019-04-23 10:06

台積電技術領先 兩年奪8項全球第一

2019-04-23 09:25

彌補累積虧損 六福宣布減資45%

2019-04-23 15:12

央行兩招 防台幣強升

2019-04-23 00:40

資金回台 估每年最高8,900億

2019-04-22 23:48

華為鏡頭成本 高於三星蘋果

2019-04-22 23:28

3月外銷訂單年減9%連五黑 這項產品年減逾二成

2019-04-22 22:16

公股大風吹 彰銀大陸子行董座由凌忠嫄接任

2019-04-22 18:31

謝繼茂掌中華電 強打智慧牌

2019-04-22 23:29

美將全面封殺伊朗石油出口 中油：今年台灣並未進口

2019-04-22 20:06

兩大關鍵 華為躍高階手機代名詞

2019-04-22 23:28

凌忠嫄 兼掌彰銀南京子行

2019-04-23 00:26

學者批專法：拿國庫去貼原本就要匯回的錢

2019-04-23 00:47

華航60周年彩繪機 首航美國加州安大略

2019-04-22 17:36

台灣研發出新鋼筋混凝土 強度更高、成本更省

2019-04-23 11:20

勞動部出手！沒財力難符合規定 派遣公司將大洗牌

2019-04-22 18:03

不必下載軟體 今年報稅直接上網搞定

2019-04-23 14:36

微軟養獨角獸 選中14團隊

2019-04-23 00:10

Q1陸資來台金額年減8成 僑外資年減5成

2019-04-23 06:00

梅雨恐又遲到 經濟部：6月底前水情安啦

2019-04-23 13:53

名家觀點／不攖中國之鋒 不做美國之卒

2019-04-23 00:49

欠稅3,800萬還脫產、奢侈消費 遭管收後馬上說願意繳

2019-04-22 22:17

浪漫天際新塗裝 華航60周年彩繪機啟航

2019-04-22 20:28

兆豐銀衝房貸 四分行靈活貸

2019-04-22 23:32

派遣勞工 不怕被用過即丟

2019-04-23 00:35

基富通「好享退」報名逾3萬 善用網銀開戶好省時

2019-04-22 19:01

大飲監察人、獨董陸續辭職 董監事會面臨瓦解風險

2019-04-23 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top