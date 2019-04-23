新增5G實驗場域 目標：2020商用

2019-04-23 16:10 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「打造台灣成為5G創新應用領先國！」經濟部長沈榮津23日出席「中華電信學院年度大會」時表示，台灣已逐漸開發國產的5G通訊產品及創新服務，經濟部對於未來推動相關產業政策更具信心。中華電信董事長謝繼茂也說，目前已規劃北部多間新型公共場域成為5G服務實驗區，預計於2020年朝預商用目標邁進。

擴增5G實驗場域

謝繼茂指出，由工研院及資策會共同發起的中華電信領航隊，今年已將5G服務從實驗室擴展到實際場域的驗證，目前已規畫台北南港展覽館2館、台北流行音樂中心、新北勢林口新創園區及桃園高鐵青埔特區等5G實驗場域。他說，規劃場域的目的在發展創新的應用服務，也是未來5G成功的關鍵。

現場展示國內首次的5G全息投影、超高畫質影像傳送、AR遠端協作、結合行動邊緣運算的多視角直播及虛擬實境（VR360），另有無人機、自駕車等創新應用，充分展現5G的高速率、低時延的技術特性，讓與會者搶先體驗5G智慧生活的實際應用。相關展示也將於24日開放供企業及大專院校學生參觀。

打造5G創新領先國

沈榮津說，5G對於智慧生活、智慧城市、AR、VR等科技發展位居要角，目前韓國已將智慧城市、智慧工廠訂為國內主力發展目標，與我國鄰近的日本，也將積極整合5G的物聯網（IoT）技術及其創新應用，預計在2020年的東京奧運全面問世。

他表示，23日親眼見證由50個產、官、學、研單位合作的展出，更有19項國內網通廠的5G設備體驗，讓他對台灣的5G發展更具信心。沈榮津強調，經濟部未來將以「打造台灣成為5G創新應用領先國」為願景，積極推動5G網路相關產業政策，促成跨領域的合作，擴大未來台灣5G預商用的商機。

中華電信前董事長鄭優也指出，5G是未來10年相當重要的通訊技術，台灣絕對不能錯過發展良機，期望在既有基礎下，繼續大步前進，國內相關產業也能掌握轉型契機，提升軟體、內容及創新能量，讓台灣在5G價值鏈扮演重要角色。

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